Stoppa ikke for politiet i Andebu – endte på jordet i Re

Førerkortet til den unge kvinnen ble tatt i beslag av politiet.

Det var klokka 01.46 natt til lørdag 28. oktober 2023 at en politipatrulje prøvde å stoppe et kjøretøy for kontroll på Andebuveien.

Fører fortsatte videre i flere kilometer i retning Re, og havna til slutt ute på et jorde i nærheten av Ramnes kirke.

Ung sjåfør fra nabokommunen

– Bilen satte seg fast på et jorde langs Ramnesveien. Vi fikk kontroll på fører sittende i bilen, ute på jordet, melder operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst.

Bilføreren er ei jente i slutten av tenåra, bosatt i Sandefjord kommune. Det er ikke meldt om personskader.

Førerkortet fikk hun beslaglagt på stedet – det vil si på jordet – og politisak er oppretta.

VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.