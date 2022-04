Advarer mot omreisende håndverkere

– Ikke kjøp håndverktjenester på døra, det kan koste deg dyrt.

Det sier leder for A-krimsenteret i Tønsberg, Astrid Hygen Bakken, i en pressemelding til ReAvisa.

– Dette er aktører som bevisst ikke betaler skatter og avgifter, mens forbrukerne sitter tilbake med – i beste fall – dårlig utført håndverksarbeid.

Flere konkrete tips

– I mange tilfeller er også håndverkerne ansatt på svært dårlige vilkår, med lav lønn og dårlige eller ingen rettigheter.

A-krimsenteret har allerede mottatt konkrete tips om omreisende håndverkere i regionen. – Ofte oppsøker håndverkerne eldre mennesker og tilbyr husvask, renoverings- eller fasadearbeid mot forskuddsbetaling.

– Underveis i arbeidet finner de det de mener er flere «nødvendige utbedringer» som må gjøres, slik at sluttsummen blir mye høyere enn først avtalt.

Vær på vakt

Det er også rapportert om kunder som føler seg trua eller pressa. Ofte kan arbeidet som utføres være av dårlig kvalitet, og i noen tilfeller blir ikke arbeidet ferdigstilt før håndverkerne forsvinner.

– Vi har tidligere avdekka saker hvor kunder blir forleda til å betale alt for mye for tjenestene de bestiller, og at de kan bli lurt til å betale flere ganger for samme tjeneste – eller rett og slett blir pressa til å ta ut penger til virksomhetene som jobber for dem.

– Vi veit at eldre mennesker med enebolig er spesielt utsatt for besøk av slike håndverkere, som ofte gjør kartlegginger i forkant. Vi oppfordrer derfor alle til å hjelpe oss med å spre budskapet videre dersom de har foreldre eller besteforeldre med enebolig.

