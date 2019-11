En reing ble vekka i sitt eget soverom av brannkonstabler i fullt røykdykkerutstyr. En annen fikk full fyr i garasjen.

To brannutrykninger til Re, der flaks gjorde at det gikk bra begge gangene, melder Vestfold interkommunale brannvesen.

Våkna ikke av ulende røykvarslere

Natt til søndag 24. november klokka 04.33 rykket mannskapene ved stasjon Kopstad ut til Ramnes:

Flere røykvarslere var utløst, og på kamera kunne vaktselskapet se røyk. Dermed varsla de 110-sentralen.

– Ingen tegn til brann fra utsiden, men vi hørte røykvarslerne, da vi kom fram til stedet. Heldigvis var boligen utstyrt med nøkkelsafe ved inngangen. Vi fikk koden fra vaktselskapet, hentet ut nøkkel og låste oss inn, sier brannmester Tore Dahl.

– Vi søkte gjennom huset og fant en sovende person. De to brannkonstablene vekka vedkommende, noe de ulende røykvarslerne ikke hadde klart, sier brannmester Tore Dahl.

– Smør deg en brødskive!

Opphavet til røyken sto på komfyren, ei stekepanne med brent innhold. Vedkommende hadde hatt intensjon om å lage nattmat, men åpenbart har trøttheten tatt styringa.

– Vi fjerna restene fra komfyren, og lufta ut røyken. Beboer ble sjekket av helsepersonell, men var OK. Beboeren har hatt flaks. I tillegg til fett i panna på varm plate, sto en tørkerull ved siden av komfyren. Den har fått svimerker.

– Kjempegodt at boligen var sikret med flere røykvarslere tilknyttet vaktsentral. Det var avgjørende for at vi kunne avverge brann her, sier brannmester Tore Dahl.

37 ganger i år har brannmannskapene i VIB rykket ut og hindret brann på komfyren. – Vi gjentar vår innstendige oppfordring: Bli ved komfyren når du lager mat. Er du full eller trøtt, er ei brødskive det tryggeste.

– For ekstra sikkerhet anbefaler vi komfyrvakt, den kutter strømmen om det blir fare på ferde. Og for all del; ha fungerende røykvarslere!

Bilbatterilader tok fyr

Klokka 13.44 søndag 24. november rykket mannskapene ved stasjon Kopstad ut til Våle for å sjekke et branntilløp i en garasje. Eier hadde slokket med vann, men ville forsikre seg om at brannen var fullstendig slokka.

– Det har vært et skikkelig branntilløp i garasjen. Av ukjent grunn hadde en batterilader til bilbatteri begynt å brenne på arbeidsbenken. Det har vært høy temperatur. Plasten på lystoffarmaturen i taket har smeltet, det har også oppstått brann i en sittebenk som sto på siden inne i garasjen, sier brannmester Tore Dahl.

– Garasjeeier har gjort mye riktig da han heldigvis oppdaget brannen. Han hadde sett på hopprenn på TV inne i boligen. Da dette var over, skulle han en tur i garasjen. Da oppdaget han brannen ved selvsyn. Han fikk slått ned brannen med vann fra hageslangen, forteller brannmester Tore Dahl.

– Vi sjekket bygningsflatene med varmesøkende kamera og kunne konstatere at brannen var slukket, avslutter brannmester Tore Dahl.

