Hæ? Ny asfalt her igjen?

Mange har reagert på at det legges ny asfalt her hvert eneste år de tre siste åra – men det er en grunn for det:

For snaut to år siden ble hele Bispeveien asfaltert fra Svinevoll til Revetal, inkludert sentrum med de to rundkjøringene på Bispeveien.

Allerede året etter ble sentrumsbiten av Bispeveien asfaltert på nytt. Nå er strekningen Revetal – Svinevoll asfaltert på nytt – snaut to år etter ny asfalt ble lagt.

Reklamasjonssak

Dette har skjedd etter at Statens vegvesen og entreprenøren har blitt enig om at kvaliteten på asfalten som opprinnelig ble lagt var for dårlig, forteller Heidi Midtskogen, byggeleder i Statens vegvesen Vestfold:

– Det er rett og slett snakk om en reklamasjonssak, der jobben som ble gjort høsten 2017 ikke oppfyller kvalitetskravene ifølge kontrakten.

Samme firma som la asfalten får anledning til å rette opp feilen.

– Jeg vil si det har vært en veldig ryddig prosess der både oppdragsgiver og oppdragstaker har vært helt omforent.

Må asfalteres på nytt

Ved mistanke om redusert kvalitet tas prøver av veien, der det måles hulrom i asfalten. Viser prøvene for mye luft og for lite masse, blir det tatt ut fysiske prøver for å dokumentere kvaliteten.

I dette tilfellet ble det påvist så dårlig kvalitet at hele dekket må tas opp og asfalteres på nytt.

– Det er ikke en helt unik sak, langt ifra. Vi har noen slike tilfeller i løpet av en sesong, forteller byggelederen til ReAvisa:

– Det kan være snakk om alt fra reduksjon i pris, hvis det er kortere forventa levetid på asfalten enn kontrakten tilsier, helt opp til fjerning og nylegging av asfalt – som i dette tilfellet.

Oppdrag endelig utført

Det er totalt snakk om rundt fem kilometer med Bispevei i denne saken.

I fjor ble sentrumsbiten tatt, og nå som strekningen Revetal – Svinevoll er tatt, er reklamasjonsjobben på Bispeveien ferdig utført.

Så nei, det er ikke rein sløsing med sårt tiltrengte veimidler. Mange ReAvisa-lesere har nemlig stussa fælt på den massive nyasfalteringen av Bispeveien, år etter år.

Men det har altså vært en grunn for det.

