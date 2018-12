Hoppa ut av Knudstadveien: – Har hatt englevakt!

UNDRUMSDAL: Bilen kjørte av veien og svevde sju meter før ferden heldigvis stoppa rett før den havna i elva.

Klokka 14.15 på nyttårsaften rykker nødetatene ut etter melding om en bil av veien på Knudstadveien i Undrumsdal.

– Bilen har fått en luftferd på anslagvis sju meter, før den stoppa noen meter unna bekken, rapporterer Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

Heldigvis ingen personskader

– Da vi kom fram sammen med ambulansen var to personer ute av bilen og oppgående, de ble tatt med av helsepersonellet for sjekk. Vi sikra bilen med stropper, slik at den ikke kunne ende i bekken, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven.

– De to i bilen har hatt englevakt når uhellet først oppsto, da bilen landa på fire hjul etter luftferden og stoppa før den gikk i bekken, forteller brannsjefen.

Bilberger kom til stedet, og det måtte brukes kran for å få løfta bilen opp på veien igjen.

Ulykkessving

– Kjør pent, føret er sterkt varierende i vårt område i Vestfold, råder Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side.

Det er ikke første gang en bil har hoppa ut av Knudstadveien, på akkurat samme sted – mellom Undrumsdalskrysset på E18 og gamle E18. For litt over to år siden smalt det sist på akkurat samme sted.

