LUNDTEIGEN: Det kommer kølsvart røyk fra Lundteigen næringsområde. Alle nødetater er på vei til stedet.

Første tips fra en ReAvisa-leser kom rett over klokka 14.00 lørdag 29. desember: – Masse svart røyk over Revetal-området.

Alle nødetater rykker ut til Re

Både brann, ambulanse og politi rykker ut. Men innen nødetatene var på plass, fikk folk på stedet slått ned brannen.

Det ble kjørt på lass etter lass med snø over brannstedet, helt til brannen var slokka og vel så det. Men røyken ligger som et svart teppe over Revetal-området fortsatt.

Det skal ha brent i diesel og/eller olje. Ifølge brannvesenet var det aldri noen fare for spredning.

Lekkasje i dieseltank

Oppdragsleder i Politiet Sør-Øst, Øyvind Hammervold, forteller til ReAvisa at det er snakk om «et hendig uhell»:

– En dieseltank er i løpet av jula blitt slått hull på av en brøytebil som har kommet borti under snørydding. Så tok det fyr i dieselsølet under opprydning. Det har ifølge folka som var på stedet brent i maks tredve sekunder, før de fikk slokka brannen.

Politiet, sammen med de andre nødetatene, pakker sammen og vil ikke forfølge saken videre, ifølge oppdragslederen:

– Det var ikke fare for folk, bygg eller noen som helst spredning. Folk på stedet vil ta seg av det videre opprydningsarbeidet etter lekkasjen.

Les flere saker fra politiloggen i Re.