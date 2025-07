Rockstream – takk for musikken, moroa og alle folka

Dato for neste år er allerede satt, så det er bare å huke helga av i kalenderen allerede nå. For dette er en festival du bør få med deg, her hjemme i Re.

De har holdt koken siden første festival-årgang tilbake i 2018, og de har blitt en sammensveisa og velorganisert gjeng som veit åssen man skal arrangere festival.

Hvert eneste år har lokalavisa vært innom i siste innspurt, og da har det vært armer og bein – i år var det en ro over dugnadsgjengen, full kontroll. Det tok noen år.

Superhappy for å spille her

Rockstream-gjengen har hele veien jobba på med motto «morgendagens headlinere». Her skal artister få en proff scene og skikkelig festival å spille på, enten de er helt ukjente og i startgropa eller veletablerte artister.

Dette er festivalen der du oppdager band og artister du ikke visste at du likte. Her har norske, svenske, danske, nederlandske, kanadiske, islandske og latviske band og artister opptrådt. Flere kommer tilbake, som svenske Disa i år.

De kommer i slitne varebiler fra forrige årtusen, med band og utstyr som bæres ut av rustne varebildører. Alle superhappy for å spille her, for et dedikert og interessert publikum.

Alle er rockestjerner

Alle blir tatt i mot som rockestjerner, enten de allerede er det, eller de jobber på spreng for å kanskje bli det en gang. Her er de uansett stjerner allerede. Denne festivalen fikk alt på stell for artistene først.

Også ekte rockestjerner skryter av denne festivalen, år etter år. Som da Backstreet girls gjesta festivalen for noen sommere siden. De var fulle av skryt i prat med lokalavisa:

Rockelegendene var veldig begeistra for Rockstream og den gjengen med musikk-ildsjeler som tok dem i mot her i Re.

I sin musikalske favn

I år var de største stjernene Orango, lokale siden vi har trommis Trond Slåke bosatt i Vivestad, så Ida Maria, som diska opp med et fyrverkeri av en festival-opptreden, og sist men ikke minst: Erlend Ropstad.

Det vil stå igjen som ett av de desidert største høydepunktene i hele Rockstream-historien, Erlend Ropstad tok publikum i sin musikalske favn og holdt på oppmerksomheten fra første til siste strofe.

Så skal vi ikke glemme alle de unge talentene, Elverhøy-artistene, det nye lokale stjerneensemblet i Johnny (45) og ikke minst lokale The Last 24 som kom tilbake til Rockstream denne sommeren.

Fikk som fortjent

Sistnevnte kjørte et imponerende show for et skuffende lite publikum, kanskje ikke så rart siden regnet hølja ned akkurat da – festivalfolket kom i stort antall noe seinere på lørdagskvelden, da regnværet hadde holdt opp en liten stund.

Men Marthine Huseby-Berthelsen og hennes mannskap kjørte showet så til de grader, likevel – og de få som trossa regnværet fikk belønning som fortjent.

For lidenskapen for musikk trosser alt når det arrangeres Rockstream-festival, og så ivrig er Rockstream-gjengen at dato for neste år er allerede satt:

Må bare oppleves

Fra og med torsdag 2. juli til og med lørdag 4. juli 2026 blir det Rockstream-festival langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal, igjen. Tre dager fullspekka med musikk og moro på tre scener, tre dager på rad.

Her blir det konserter, kviss, foredrag, musikk-prat, festival-frokost og festivalcamp, med mye mer – akkurat som det har vært siden første årgang i 2018.

Lokalavisa kan anbefale et besøk til denne festivalen, men uansett om vi skriver så tastene spretter: Den må bare oppleves. Noe flere og flere gjør.

Lokalavisa kjørte en konkurranse i forkant av festivalen, der vi delte ut fem festivalpass til fem heldige ReAvisa-lesere:

