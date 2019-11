Re-elever viste fram ideene sine – og vant!

Sjuendeklassingene har denne høsten vært grønne innovatører. To skolefinale-vinnere gikk videre, og vant hver sin pris i fylkesfinalen.

Skoleoppgaven var å komme opp med en arbeidsplass eller et yrke som skulle gjøres så bærekraftig som mulig, med tanke på gjenbruk, gjenvinning, fornybar energi, og uten restavfall.

«Ungt entreprenørskap», på oppdrag fra Tønsberg kommune og VESAR, har engasjert de eldste elevene ved Røråstoppen skole stort denne høsten.

– Fikk lov til å bruke en hel skoledag!

Siste torsdag i oktober var det skolefinale, der alle viste fram sine ideer for medelever, lærere, og et dommerpanel bestående av ordfører Thorvald Hillestad, kjøpmann Martin Gran, rektor Anne Gry Kaldager, og FAU-leder Tor Einar Gauslaa.

Ikke rart det var mange spente sjuendeklassinger før presentasjonen av ideen sin, og ikke minst vise fram de flotte modellene som illustrerer hvordan ideen fungerer i praksis.

Ole Magnus Eger (12), Tobias Rønningen (12), Juma Abdullah Ismail (12) og Mina Lie (12) mener at flere kjøretøy enn busser og lastebiler bør gå på biogass. For eksempel ambulanse, som de har laga en fin modell av i gips.

– Det er gøy at vi ikke bare skal forklare, men også vise fram åssen ideen ser ut, forteller Ole Magnus.

– Og det er moro å lage noe, istedenfor å bare sitte helt stille på skolen hele tida. Også var det fint at tema var miljø, for det er jo ALLE opptatt av!, mener Mina.

– Vi har jobba med det i to og en halv uke, og vi fikk lov til å bruke en hel skoledag bare på dette, forteller en ivrig gjeng før presentasjonen.

Kreative løsninger fra A til Å

Salen fikk se søppelplukkende lastebil som går på gass og solcelle, vi fikk se vannrenser, gjenvinning av både matavfall og kloakk på restauranter som først kan gi biogass og så resten bli til gjødsel.

En pizzarestaurant skal også få energien fra solceller og matrester. En båt med blekksprutarmer og solpanel på taket skal rense havet og bruke søpla den plukker opp til å produsere sin egen kraft. Det samme skal en lastebil som kan suge opp søppel fra veikantene.

De som gikk til topps til slutt var et bærekraftig fly, som vant designprisen for beste modell. Gruppa besto av Malene Tuft Søyland, Sindre Lislebø, Mia Barghan og Hans Lucas Tangård.

Flyet skal hente energien fra mange forskjellige kilder: For det første skal bæsjen fra passasjerene gi biogass. For det andre, og denne ideen hadde gruppa fått skryt for av en flymekaniker de hadde snakka med i prosessen:

Når propellene ikke blir drivi rundt, for eksempel når flyet skal lande, så skal propellene fungere som vindmøller som gir strøm tilbake til flyet.

To priser til Re i superfinalen

Mikroplastrenseren gikk også videre til fylkesfinalen, der Re-elevene konkurrerte med andre skolevinnere fra hele fylket. Superfinalen gikk av stabelen i Tønsberg onsdag 20. november.

– Elevene hadde en kjempeflott dag med masse store opplevelser, og de tok i tillegg med seg to priser hjem til Re, rapporterer Røråstoppen-lærer Thor-Morten Hansen til ReAvisa:

Prisen for beste modell gikk til det bærekraftige flyet, og prisen for beste framføring gikk til mikroplastrenseren.

Juryens begrunnelse var henholdsvis at gruppa hadde laga en flott modell, som ble fulgt av en proff presentasjonsvideo, og at framføringen var så stødig at det var tydelig at gruppa hadde øvd mye.

Flere bilder fra skolefinalen og fylkesfinalen:

