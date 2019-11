Det heter seg i forslaget til reglement for den nye kommunen at ordføreren skal holde orden på møtet, «og i bygningen ellers».

– Det får vel holde med den første stavelsen, for denne bygningen er ganske stor, sier Jill Eirin Undem (SP) fra kommunestyrets talerstol.

Slipper å holde orden på «bygningen ellers»

Hun understreker at det ikke går på mistillit til vår nye ordfører i nye Tønsberg, men det får da være grenser:

– Det er ‘a mer enn nok å skulle holde orden på denna gjengen her, om ikke ordføreren skal ha ansvar for hele bygningen, sier hun til latter fra salen.

Så ble «bygningen ellers» enstemmig stryki fra det politiske reglementet for nye Tønsberg kommune.

Det ble vedtatt i kommunestyremøtet 7. november 2019.