Gutt skadet etter fallulykke ved Revetal ungdomsskole

REVETAL: Falt tre meter ned i en sjakt utenfor svømmehallen ved Revetal ungdomsskole, rett etter skoletid.

Nødetatene rykket ut til Revetal ungdomsskole klokka 15.17 fredag 7. desember 2018:

Fraktes til sjukehus

– En gutt har falt ned en sjakt – tre meter djup. Gutten, som er tidlig i tenårene, kjøres til sjukehus i Tønsberg.

Til ReAvisa forteller Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen:

– Vi ringte etter ambulanse. Hele veien hadde vi AMK på tråden for å vite hvordan vi skulle gå fram.

Sjakta skal normalt være sikra med ei rist på toppen – på bakkeplan.

Rista har på en eller annen måte sklidd av, eller blitt fjerna, før fallulykken.

Rista skal være mulig å fjerne

Svømmehallen er helt nyoppussa, og resten av bygningsmassen er helt nybygd. Alle uteområdene er opparbeida helt på nytt.

Rektor forteller at hun ikke sånn umiddelbart kan se at det er noen feil på innretningen.

– Rista skal være til å fjerne, for dette fungerer som en nødutgang for kjelleren og teknisk rom under svømmehallen.

– Det viktigste er at det går bra med gutten

Nå vil rektor, sammen med fagfolk i kommunen, komme til bunns i hva som har skjedd:

– Vi må sjekke mer. Først og fremst snakke med den forulykkede – som det heldigvis går bra med, etter de oppdateringene jeg har fått.

– Det viktigste nå er at det går bra med gutten, sier kommunalsjef Unni Bu, som forteller til ReAvisa at fallulykken skjedde etter skoletid. Hun har også løpende kontakt med rektor.

Gutten er lettere skadet

Politiet i Sør-Øst oppretter sak på ulykken, og informerer i en oppdatert melding:

– Gutten har en mulig bruddskade i arm og hjernerystelse.

