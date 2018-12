Fredrik Ommedal (25) er Årets idrettsnavn i Re 2018

REVETAL: – Jeg har alltid rasa rundt på to hjul!, sier Fredrik Ommedal. Fart og spenning er livet for 25-åringen som beskrives som et av landets største motorsport-talent.

Fredrik Ommedal (25) fra Hengsrød har vært opptatt av fart og spenning hele livet sitt. Da var det ikke rart at han greip sjansen så fort aldersgrensene tillot det:

Bare 5 år gammel fikk han sin første tohjuling for å rase rundt på Ødegården med. Nå ypper han seg på eliten i den grommeste roadracingklassen «superbike» – med haugevis av lokale sponsorer med på laget.

Setter rundetider få kan matche

For det – sponsorer, altså – må til for å kunne få til en satsing på øverste nasjonale nivå. Det er snakk om store budsjett, mye hard jobbing, og mange timer med skruing og forberedelser – både fysisk og psykisk.

– Men alt er verdt det når jeg vrir på gassen!, sier Fredrik til ReAvisa med et stort smil.

Lokalavisa møter ham på Revetal for å gratulere ham som Årets idrettsnavn i Re 2018. Rett etter at avstemningen var avslutta, kalte Ommedal racing inn til sponsormøte på Revetal gamle stasjon. – Kunne ikke klaffa bedre, sier Fredrik og smiler bredt.

Her fikk sponsorene høre om sesongen som har gått, der Fredrik endte på 4. plass i NM. Han har satt noen rundetider i år som få kan matche, og det lover godt i hans aller første test i klassen.

Til neste år sikter han mot medalje.

Får mye skryt for fantastisk sponsorpleie

“Landets største talent”, ble det sagt flere ganger i løpet av kvelden. – Men skal du nå langt i denne sporten, må du også serve sponsorer og media, understreker Frode Sundsdal, sponsorsjef i Ommedal racing.

Og akkarat det får teamet mye skryt for:

– Det er moro å følge med dere, på sosiale medier og med oppdateringer hele veien. Spennende, sier Kristoffer Foss på vegne av hovedsponsor Kjell Foss AS. – Jeg tror jeg aldri har sett noen så flinke på sosiale medier og på sponsorpleie i denne sporten, sier en kar som presenterer en Kawasaki-forhandler i Norge.

Totalt var et førtitalls sponsorer og teammedlemmer møtt opp, til prat og mat på Revetal. Slike kvelder blir ekstra viktig når du driver med en sport vi i Re må reise langt for å oppleve.

– Nærmeste banen er vel Rudskogen i Østfold, der 1. NM-runde går i mai til neste år. Ellers må vi reise et stykke for å oppleve roadracing. Det er jo ikke alle som har anledning til det, så vi prøver å oppdatere alle som er interessert så godt vi kan, spesielt på Facebook, forteller Fredrik.

Samarbeider med «Barnas engler på hjul»

Det er ikke bare motorsport som står i hode på denne karen – sjøl om det er hovedfokus: Fredrik samarbeider med “Barnas engler på hjul”, en organisasjon som hjelper barn og ungdom som er utsatt for mobbing.

Fredrik tok disse i mot på finaleløpet sitt, og ga dem en fartsfylt dag sammen med teamet sitt.

Nå blir det å lade opp til en ny NM-sesong, og da går turen til varmere strøk der det er mulig å trene også på vinteren.

– Det blir å fly att og fram til Spania, for å få kjørt mest mulig, forteller Fredrik, som gleder seg stort til en ny sesong.

– Det er stort å bli kåret til Årets idrettsnavn i Re, det setter jeg veldig stor pris på. Takk til alle som har stemt meg fram!