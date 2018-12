Ny app for nye Tønsberg: – Skreddersydd info fra kommunen

RE/TØNSBERG: – Målet vårt er å bli best i klassen på dialog med innbyggerne, sier prosjektleder Faysal Ahmed Dhali-Lund i Tønsberg kommune.

Med noen få tastetrykk på mobilen, kan du nå finne plankart, byggetegninger og annen informasjon om egen eiendom og eiendommer i nabolaget, få oversikt over kommunale avgifter, sende byggesøknad og varsle kommunen om hull i veibanen og manglende gatelys.

– «Nye Tønsberg kommune» er en app som både skal gjøre det enklere for innbyggerne å motta den informasjonen de ønsker fra kommunen, og enklere sjøl å ta kontakt med kommunen, forteller prosjektleder Faysal Ahmed Dhali-Lund.

Tekniske tjenester først

Den nye appen har blitt testet ut gjennom et pilotprosjekt som har pågått siden november 2017, og prosjektet er finansiert gjennom midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Nå er appen lansert, og den er i første omgang koblet opp mot de tekniske tjenestene i kommunen.

– Når du kontakter kommunen via appen, enten det gjelder en byggesøknad eller et varsel om hull i veien, går meldingen direkte til riktig saksbehandler. Det betyr at du slipper å leite deg fram til riktig avdeling og saksbehandler hver gang skal kontakte kommunen.

– I tillegg vil du få et varsel på mobilen når henvendelsen er håndtert og saken er lukket.

I løpet av 2019 skal appen også kobles opp mot de øvrige kommunale tjenestene.

– Da vil vi også legge inn flere digitale skjemaer, slik at innbyggerne både kan søke om kulturskoleplass, sjukehjemsplass og andre kommunale tjenester via nettbrett eller mobil.

Skreddersydd informasjon

Den som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i kommunen, kan abonnere på akkurat de nyhetene man ønsker.

– Vi har en nyhetstjeneste der du som innbygger kan abonnere på de nyhetene som er relevante for akkurat deg. Du kan for eksempel motta nyheter om skole, barnehage, vann og avløp, men slippe å få nyheter om kultur og idrett.

Kommunen vil også bruke appen som informasjonskanal, dersom det er behov for å informere alle innbyggerne om noe så raskt som mulig.

– Viktig informasjon om for eksempel krise og beredskap, kan sendes som push-varsel til alle som har lastet ned appen.

Håper på mange brukere

Nå håper Dhali-Lund og rådmennene at flest mulig innbyggere vil laste ned appen og ta den i bruk.

– Appen er gratis å laste ned og gratis å bruke, og den vil gjøre kommunikasjonen enklere både for kommunen og innbyggerne.

Her er lenkene til appen (ekstern lenke)

iOS: https://itunes.apple.com/no/app/nye-t%C3%B8nsberg-kommune/id1373140371?l=nb&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.appyard.tonsberg&hl=nb

