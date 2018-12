Formannskap for full musikk – se video (og husk lyd!)

FRA ARKIVET: En klassiker til glede for nye lesere – og sikkert også for trofaste lesere – for denne videosnutten tåler å bli børsta støvet av. Husk lyd!

ReAvisa rapporterte for fem år siden fra et formannskapsmøte for full musikk:

Våre folkevalgte fikk swinga seg da formannskapsmøte krasja med forberedelser til julekonsert på Våle samfunnshus.

Helt nye takter for Formannskapet

Formannskapet i Re telte opp til møte, men det viste seg kjapt at de hadde kommet i utakt med bookingplanen. Det ble nemlig helt nye takter for Formannskapet.

Storbandet Fokus spilte – bokstavelig talt – de folkevalgte et puss. Det ble rett og slett feil Fokus. For vegg i vegg med formannskapsmøte var det forberedelser til Storbandet Fokus sin julekonsert Christmas Swingtime onsdagen derpå.

Formannskapet var såvidt ferdig med introen, før møtet ble overdøva og de folkevalgte måtte synge ut for å bli hørt.

En ReAvisa-leser som delte videoen den gangen, skreiv: «Hjemkommunen min er Vestfolds New Orleans.»

Ordføreren: – Vel blåst!

Det var etter hvert ikke annet å gjøre for lokalpolitikerne enn å pakke sammen og blåse en lang mars i blåseinstrumenter og konsertforberedelser på samfunnshuset.

Møtet var først flytta fra kommunehuset på Revetal, men ble så flytta tilbake dit. ReAvisa rapporterte om «en god tone» på møtet:

– Veldig koselig å dekke kveldens politiske møte, men litt vanskelig for en stakkars journalist å høre hva som ble sagt.

Ordfører Thorvald Hillestad takka i siste refreng for møtet, – både her og der. Det ble et ambulerende møte, men vi kom i mål – vel blåst!