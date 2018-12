Ellen Marie Folkvord er klar for cupfinale

RE/HAMAR/OSLO: Ramnes-jenta Ellen Marie Folkvord (28) er klar for cupfinale i Oslo Spektrum i romjula: – Fantastisk morsomt!, jubler hun til ReAvisa.

I november ble siste skanse senka av Storhamar: Fredrikstad ble grusa i semifinalen, og Storhamar – med strekspiller Ellen Marie Folkvord (28) fra Ramnes – er klare for cupfinale.

Den spilles lørdag 29. desember i Oslo Spektrum Arena, og vil henge høyt i en sesong med mange høydepunkt, forteller Ellen til ReAvisa:

For første gang kvalifisert til gruppespillet i Europacupen

Storhamar slåss helt i toppen av serien, i tillegg til at de har kommet seg videre etter to kvalifiseringsrunder til Europacup. Nå venter gruppespillet etter jul.

I Europacupen er det seksten lag fordelt på fire grupper. Man spiller hjemme og borte mot alle lagene, det vil si seks kamper. De to beste i hver gruppe går til kvartfinale. EHF-cup er nivået under Champions League, som er det øverste nivået for klubblag.

– I gruppa vår har vi trukket Bietingheim (Tyskland) Team Esbjerg (Danmark) og Magura Cisnadie (Romania) Det er første gang Storhamar har kvalifisert seg for gruppespillet i Europa, forteller en stolt Ellen Marie Folkvord til ReAvisa.

– Tar vare på mulighetene når jeg får dem!

Oppi alt dette, har Ellen hatt en fin utvikling individuelt også: Hun har scora atten mål på fire kamper i cupen, og scora tjue mål i serien på sju kamper.

– Det er selvfølgelig utfordrende å få spilletid når man har Heidi Løke på laget, som blir en viktig spiller for Norge nå i mesterskapet.

– Men jeg prøver å ta vare på mulighetene når jeg får dem!

