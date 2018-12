Hvem mener du bør bli den neste Ridder av Re?

RE: Hedersutmerkelsen Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt oss. Hvem mener du bør bli slått til ridder under åpningen av Re middelalderdager 2019?

Vår neste ridder vil være den sjuende i rekken av engasjerte mennesker som har gjort en forskjell for innbyggerene i Re.

Kanskje veit du hvem som bør bli vår neste ridder?

Kriteriene er blant annet: Engasjement for barn og unge, positiv og kreativ, god ambassadør utover kommunegrensene, modig og uredd. Kandidatene må bo eller ha sitt virke i Re kommune.

– I vår kommune finnes det mange riddere, både mannlige og kvinnelige, som bruker mye tid og krefter på å arbeide for frivillighet, for barn og unge, og for omdømmet til Re, sier Siv Ellen Kristiansen på kulturkontoret.

– Alt for at Re kommune skal være en fin kommune å bo i, og for å gi barna en trygg og fin oppvekst.

– Vi tar i mot forslag på kvinner og menn, unge som gamle – fram til og med fredag 21. desember.

Alle innbyggere i Re kan fremme sitt forslag på epost postmottak@re.kommune.no eller per post til Re kommune/kultur, Pb. 123, 3164 Revetal.

Prisen deles ut fredag 8. februar 2019, under åpning av Re middelalderdager og består av diplom, ridderkappe, heder og ære.

Disse er blitt slått til Ridder av Re:

Amalie Olsen Gjersøe , YouTube-kjendis og et stort forbilde for unge over hele landet.

, YouTube-kjendis og et stort forbilde for unge over hele landet. Alfred Ringdal , idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor. Sjur Gran , kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor. Øyvind Skjeggerød , formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle. Svein Olsen , idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor. Henning Larsen, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

Kilde: Re kommune.

