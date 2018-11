Storbandet Fokus går opp fotspora til Duke Ellington

BERGSÅSEN/TØNSBERG: Storbandet Fokus har i snart tredve år invitert til førjulskonsert – i år er datoen 2. desember, og tema er jazzlegenden Duke Ellington.

Storbandet Fokus øver på onsdagskvelder på Re VGS i Bergsåsen. Og hver førjulstid arrangerer Re-orkesteret sin årlige «SwingTime» førjulskonsert.

Disse konsertene har finni sted på Våle samfunnshus gjennom 25 år, men de fire siste åra er den blitt lagt til Støperiet Scene i Tønsberg. Årets dato er 2. desember.

Duke Ellington-tema

Fast vokalist Line Knudsen får i år selskap av tre unge, lokale vokalister, som alle tre debuterer med storband: Martine Therese Tørum, Caroline Kirkevold og Ingrid Hagen.

– I år vil dere få høre kjente og kjære låter av Duke Ellington, i tillegg til svingende julemusikk med storbandvri. Vi forsøker alltid å ha en rød tråd i programmet, og i år falt valget på Duke Ellington, eller Edward Kennedy Ellington som var hans egentlige navn.

Det forteller Gunn Hilde Hagen på vegne av Storbandet Fokus. Ellington var en anerkjent, amerikansk jazzmusiker, pianist og orkesterleder. I tillegg var han en god komponist og arrangør.

Han fikk sitt gjennombrudd i New York i 1927. Musikken var dansbar, og bandet fikk en enorm popularitet utover i 1930-åra – det ble regna for et av jazzens beste ensembler.

Svingende go’biter og julestemning

Ellington gjorde i løpet av sin karriere cirka 1.000 plateinnspillinger og utga cirka 100 album. Storbandet Fokus vil spille flere kjente og kjære Ellington-låter.

Som for eksempel Satin Doll, It don’t mean a thing, Don’t get around much anymore, Caravan, Mood Indigo med flere.

– Vi garanterer mange svingende go’biter og hyggelig julestemning på Støperiet 2. desember, lover Gunn Hilde via ReAvisa.

Les mer om kultur i Re.