Over 30.000 har sett denne videoen fra Re helsehus

REVETAL: Re helsehus er en «Syngende institusjon», der de ansatte har fått opplæring i bruk av sang- og musikkativitet som en del av arbeidshverdagen. Nå brukes Re som en inspirasjonskilde for resten av landet – se videoen over.

ReAvisa skreiv i mars-avisa om et 3-årig prosjekt, finansiert av Kulturdepartementet, som Re helsehus har blitt en del av:

«Krafttak for sang»: Mer hygge, mindre medisiner, var målet, gjennom at sangen blir en naturlig del av hverdagen i eldreomsorgen.

Re helsehus fylles med sangglede

Lokalavisa var med da krafttak-prosjektet smeltet sammen med generasjonssang-prosjektet i Re. Beboere på helsehuset sang og kosa seg sammen med barnehagebarn – se video her.

Og i løpet av tida som har gått, har «Krafttak for sang» blitt integrert i hele drifta, ikke bare enkeltstående kulturarrangement, men også i den daglige omsorgen. På Re helsehus har ledelse og ansatte fått opplæring i hvordan sang kan brukes som en naturlig del av de daglige rutinene.

Og nå brukes Re helsehus som en inspirasjonskilde for «Sang i eldreomsorgen». I en «Syngende institusjon» skal alle beboere som ønsker det få synge sjøl eller oppleve sang – hver dag, heter det på deres nettside.

På Facebook-siden Sang i eldreomsorgen har videoen blitt vist over 32.000 ganger i skrivende stund.

Bruker sang mer bevisst enn før

«Vi vet at aktiv bruk av sang kan styrke helsa, øke livslengden og gi en sterkere følelse av identitet, mening og sammenheng», heter det på nettsida.

«Sang er også viktig når gruppeidentitet skal etableres eller styrkes og kan bidra til å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer».

– Vi ser at det skaper mye glede og latter blant personalet og pasientene våre, sier Charlotte Bærøtangen Revaa, leder for demensomsorg og dagsenter ved Re helsehus, i videoen.

Hun forteller at det alltid har vært mye sang, men at nå er det satt mer i system.

– Vi bruker kanskje sang på en litt annen måte enn før, på en mer bevisst måte. Og kanskje enda mer i stellesituasjoner.

Kort om «Krafttak for sang»:

«Krafttak for sang» mener at sang og musikk kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker.

Krafttak for sang er finansiert av Kulturdepartementet, og har tverr-politisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.

I samarbeid med våre mange partnere utvikler vi kurs, konferanser, ressursbanker og programmer.

Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen!

I Re blir prosjektet også smelta sammen med generasjonssang-prosjektet. Barnehage-barn og eldre skal synge sammen i felles musikalsk glede på tvers av generasjonene.

Kilde:

Krafttakforsang.no og Re helsehus.