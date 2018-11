RAMNES: – Innebandy er en idrett for alle, der vi gjør hverandre gode, forteller innebandy-gutta – som gjerne får med seg noen innebandy-jenter også. I kveld er det trening på Ramnes skole, der alle interesserte kan komme innom for å sjekke det ut.

Denne saken kunne du lese først i ReAvisa, november 2018.

For ett drøyt år siden ble det første innebandylaget for barn starta i Re, og allerede i løpet av det første året ble de så mange at laget ble delt opp i to lag.

– Og det er plass til enda flere!, forteller Heidi Kristine Bjerke, som trener begge lagene.

Gjør hverandre gode

– Foreløpig er det bare gutter som er med, men vi holder selvfølgelig åpent for jenter også. Dette er en idrett som passer for alle, der vi gjør hverandre gode.

– Det er veldig moro med innebandy. Fordi vi løper HELE tida!, forteller spillerne til ReAvisa. – Også er det moro å score mål!, sier Linus Hynne (11).

Gjennom vinterhalvåret deltar Ramnes-lagene på cuper en gang i måneden, og det er ekstra moro, forteller Theodor Gran (8).

– Men sjøl om vi spiller mange kamper og cuper og sånt, så får vi bare en pokal i året, da. Helt på slutten. I år håper jeg den er annerledes enn i fjor. Kanskje den er i gull?

En erfaren innebandy-trener

Emrik Reiten (11) mener det aller morsomste med innebandy er at alle må samarbeide, hele tida. Dette er en lagidrett i ordets rette forstand.

Spillerne trener på individuelle ferdigheter med kølle og ball, men minst like viktig er samspillet, forteller trener Heidi Kristine Bjerke. Derfor gjøres litt av begge deler på treningene.

Heidi har tidligere spilt for både Horten og Drammen, og spilte innebandy på studentlag i studietida. Det ble sju år med seriespill, pluss noen år på studentlag her og der. Nå er hun en ildsjel som følger opp barnelagene i Ramnes IF.

Treninger hver tirsdag

Innebandylagene er organisert under Ramnes idrettsforening.

Det var kretsen i Vestfold som ville teste ut interessen i fjor våres, og Ramnes ble med i seriespill fra og med høsten i fjor. Per nå er lagene delt opp i ett for 1 – 4. klasse og ett for 5 – 7. klasse.

Det er innebandy-trening hver tirsdag på Ramnes barneskole fra klokka 18 – 19 for 1-4. klasse, og klokka 19 – 20 for 5 – 7. klasse.

Alle som er interessert kan bare komme innom en tirsdagskveld – de trener også i kveld, tirsdag 27. november, eller du kan ta kontakt direkte med treneren på telefon 909 59 436 eller epost Heidi_Bjerke@hotmail.com.

Denne saken kunne du lese først i ReAvisa, november 2018.