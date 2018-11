Frisørhjørnet på Re-torvet: – Vi løfter hverandre opp!

REVETAL: Den ene frisøren har flytta opp fra kjelleren, den andre inn på senteret. Nå driver de bedre butikk begge to, vegg-i-vegg på Re-torvet.

Denne saken sto først i ReAvisa, november 2018 – last ned gratis!

Det er ganske tett med frisører på Revetal. To av dem har nå havna på samme sted, som et lite «frisørhjørne» på Re-torvet.

I det gamle bankbygget som er delt i to og totalrenovert, ligger både Revetal dame- og herrefrisør og Re hårstudio.

Fint med frisørkolleger på andre siden av veggen

Torild Frydenberg driver Revetal dame- og herrefrisør, og det har hun gjort i snart 40 år, helt siden årsskiftet 1980/1981. Hun gikk fra lærling og ansatt til å overta frisørsalongen som 20-åring.

Først var hun i den gamle butikken, som i dag er rivi til fordel for parkeringshuset. Så flytta hun ned i kjelleren i bankbygget. For ett års tid siden var hun på plass i de nye lokalene. Her har hun fått selskap av enda en frisørsalong nå i høst:

– Det er bare bra! Det er veldig hyggelige folk, sier Torild om sine nye naboer:

Anne Merete Erdal, som driver Re hårstudio, sammen med sine to ansatte Martine Sommerstad og Linn Cherie Andersen. Anne Merete starta opp Re hårstudio i Revetalgata i 2007. Først dreiv hun aleine, men helt siden 2011 har både Martine og Linn hengt med.

Torild driver nå aleine, etter å ha hatt ansatte i tidligere tider. Da er det fint å få kolleger flyttende inn, rett på andre siden av veggen.

– Noen hadde kanskje bare skula på en konkurrent som klenger seg innpå sånn? Men sånn tenker ikke du?

– Hehe, ja kanskje det. Nei, jeg ser på det bare som en fordel. Jeg sammenlikner det med klesbutikker – alle vil ikke gå ikke i den samme butikken og handle. Sånn er det med frisører også, vi foretrekker enten den ene eller den andre. Og sammen sørger vi for et bedre tilbud på Revetal.

– Det er jo sånn Sjur Gran har tenkt i alle år, og bygd opp Revetal. Her er det noe for enhver smak!, sier Torild med et bredt smil.

Har vært med på hele framveksten av Revetal

Torild skryter av satsingen til Sjur. Uten en kjøpmann og sentrumsutvikler som han hadde ikke Revetal vært det det er i dag. Hun har vært med på hele utviklingen de siste 40 åra.

Som 20-åring tok hun over en frisørsalong, og har drivi lønnsomt i alle åra etter overtakelsen. Torild har vært med på å dra Revetal framover, sammen med mange andre. Også hun har tatt en sjanse ved å satse på Revetal, da det enda bare var «ett par butikker ved et veikryss».

– Det har vært nok å gjøre hele tida. Men klart – vi var mer aleine i tidligere tider. At det kommer flere til, det trenger vi – det trenger Revetal. Vi løfter hverandre opp, alle sammen. Det har vært en kjempemorsom utvikling å være med på, helt klart, sier Torild.

Frisøryrket kan være belastende for kroppen, men etter over 40 år med hårklipp holder helsa godt.

– Jeg har sikkert vært heldig med kroppen, også er jeg flink med bøy og tøy. Og jeg er flink til å begrense meg, det er jo et privilegium når man er sin egen sjef. Jeg har trappa litt ned, og jobber nok javnt over 80 prosent. Jeg er heldig som kan styre det litt sjøl.

– Men før jul, 17. mai og andre travle frisør-tider på året jobber jeg en del ekstra, forteller Torild.

«Bilbutikk-effekten»?

Da Torild flytta opp fra kjelleren, merka hun større trafikk i salongen. Det samme gjør Anne Merete nå som hun har flytta inn på senteret. Og at de ligger vegg-i-vegg kan begge salongene dra en fordel av.

Det er den kjente «bilbutikk-effekten». At alle bilbutikker klumper seg sammen på samme sted. Skal du kjøpe bil, drar du dit. Både Torild og Anne Merete merker «bilbutikk-effekten» på frisørfronten:

– Vi har hatt bra pågang i alle år, men merker enda større pågang nå, sier Anne Merete på Re hårstudio til ReAvisa.

– Spesielt salg over disk har økt etter at vi flytta hit. Målet var å komme litt nærmere Re-torvet, henge litt mer med de andre butikkene – og ikke minst frisørkollegaen vår på andre siden av veggen.

– Det går så det suser på Revetal. Vi har kunder fra Re og et stort omegn. Revetal er bra!

Denne saken sto først i ReAvisa, november 2018 – last ned gratis!