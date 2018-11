– Mange vil hjelpe til med å få bil ut av vraket igjen

HJERPETJØNN: Da to biler krasja front-mot-front tirsdag for akkurat ei uke siden, var en av bilene av sjelden sort: En god, gammel Granada.

Nå som vi veit at det går bra med de involverte, er det lov å banne litt over bilvraket, mener den bilfrelste Granada-eieren som får tilbud om hjelp fra fjern og nær.

– Nå lever vi jo, så da er det med bilen verst

«Melding om sammenstøt mellom to biler. Airbag på den ene bilen er utløst», meldte Politiet i Sør-Øst på Twitter.

Ikke så rart at den andre bilen ikke hadde utløst airbagene – siden den aldri ble levert med noe så nymotens greier.

Det var Johan Severin Horntvedt (26) fra Hjerpetjønn som kjørte sin 37 år gamle Ford Granada på vei til jobb i Andebu. 37 år vil si veteranbil med god margin.

Johan kom ikke så langt før han fikk et ublidt møte med en langt mer moderne Toyota Prius på vinterens første snø.

Ulykken skjedde rett ved Kjønnerød, på Fossanveien. – Jeg rakk ikke å komme meg så langt før det smalt, sier Johan med en god dose galgenhumor til ReAvisa.

Begge de involverte ble karakterisert som «lettere skadet» – tross den kraftige smellen front-mot-front. Det viktigste er tross alt liv og helse, er Johan enig i.

Men; – nå lever vi jo, så da er det med bilen verst!

Topp utstyrt modell

En Ford Granada begynner å bli veldig sjelden i seg sjøl. Men akkurat denne bilen er enda mer sjelden:

– Da den var ny, gikk den som demobil hos Ford i Larvik. Det var en topp utstyrt modell for den tida, med blant annet aircondition.

På sine eldre dager har den gamle Granada-en fått god pleie.

– Jeg har mange timer på den. Da jeg kjøpte den brukte jeg en måned på å sveise rust.

– Og da jeg kom over en V8-motor, ville jeg prøve å bygge den om og få den godkjent med større motor.

Gode piggdekk og alt i orden

Det gikk, og bilen fikk bokstavelig talt en ny vår i våres. Ford Granadaen ble brukt på BU-stevne og den er blitt sett cruisende rundt i Re og omegn på flotte sommerdager.

At det er en Ford Granada stasjonsvogn som er ombygd med V8-motor, gjør den enda mer spesiell.

– Det er jo mest sedaner som er bygd om, men jeg ville ha en litt traust bil for å se på, men som var tipp-topp teknisk med tøff lyd.

Det var aldri meningen at den spesielle veteranbilen skulle ut på vinterføre:

– Men så ble det noen omrokkeringer i bilparken i heimen, og jeg måtte akkurat denne morra’n bruke Granadaen på jobb. Jeg la om til piggdekk en halvtime før det smalt, forteller Johan.

Den møtende bilen mista styringa

Nå er bilen vrak, rammeskeiv og ferdig. Eller? – Jeg kvitter meg ikke med den. Aldri!, sier en bestemt bilfrelst kar.

Han har sju biler, alle unntatt en er av gammel og god årgang. – Jeg driver ikke med noe nytt. Gamle biler har mer sjarm, og aller mest gamle Ford-er.

Johan er spent på politiets konklusjon. På stedet sa tjenestemennene til ReAvisa at føret var vanskelig, og at det måtte ha mye av skylda for ulykken.

Toyota-en skal ha vært borti autovernet på sin side, før bilen skar over og rett i fronten på den møtende Ford-en.

Dette bekreftes av føreren av Toyota-en, ei jente i 20-åra fra Andebu som var på vei over til Re da hun mista styringa over bilen. Hun ga fra seg førerkortet til politiet på stedet, og har ikke kjørt bil siden ulykken.

Hun vil ikke ha navnet sitt i avisa.

– Jeg har problemer med beinet og er stiv og støl i kroppen. Men vi var heldige, begge to, som kom såpass helskinnet fra det. Det verste nå er å sitte igjen med opplevelsen, og en frykt for at noe sånt skal skje igjen.

Verdt sin vekt i gull?

– Jeg kom meg ut av vraket og så at ho i den andre bilen også hadde kommet seg ut. Så kikka jeg bare på bilen min og banna høyt!, forteller Johan til ReAvisa.

Nå er den uheldige Ford-fantasten sjukemeldt, med sting i panna og vondt i hodet. Johan takker folk som kom til ulykkesstedet.

Spesielt en bilist som lå bak den andre ulykkesbilen, som tok seg av å ringe til nødetater og sikre ulykkesstedet fram til de var på plass. Han gjorde en god innsats, sammen med andre som kom til ulykkesstedet.

Politiets dom er en ting, enda mer spent er Johan på tilbakemeldingen fra forsikringsselskapet:

En gammel Ford Granada er kanskje ikke så mye verdt i andres – og forsikringsselskapets – øyne, men for Johan var den nærmest verdt sin vekt i gull.

– Jeg regner ikke med å få igjen for alle timene jeg har lagt ned i denne bilen, men jeg håper jo på det beste. Kanskje kan det bli bil ut av den igjen, eller hvert fall en donorbil til et liknende prosjekt.

Mange vil hjelpe til

Tilbud om hjelp har det ikke mangla på. Saken om ulykken på nettavisa ReAvisa.no ble kjapt plukka opp på forskjellige Facebook-grupper for veteranbil-entusiaster.

– Det har kokt her, egentlig. Det er mange som vil trå til og hjelpe meg med å få bil ut av vraket igjen.

– Denne bilen har jo alltid vært litt spesiell. Og den blir jo ikke mindre spesiell hvis vi får til å vekke den til live igjen etter denne smellen!

Les flere saker fra politiloggen i Re.