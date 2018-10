Re FK-gutta avslutta sesongen med seier

BERGSÅSEN: Re FK slapp å jage opprykk eller frykte nedrykk i sesongavslutningen på hjemmebane. Men en seier i siste spark for sesongen smakte godt.

Det var Husøy-Foynland som kom på besøk til Meny stadion. En lett match? Re har ikke tapt for Husøy siden våren 2015, passer de på å understreke i kampreferatet på Re FKs nettsider, der de innrømmer at det ble mer spennende enn en lett match skulle tilsi.

Mathias Bettum ble den store helten da han avgjorde kampen i det 90. spilleminutt. Så spennende ble det.

Tilbake i det gode NM-selskap

Det starta lovende da Ole-Gabriel Holtung fyrte av og ballen fant veien i mål via Daniel Hov. En tidlig ledelse, men uten at Re tok kontroll over kampen av den grunn.

Tvert i mot, gjestene putta to. Men Re-gutta nekta å gi seg, og etter halvspilt andre omgang kom endelig utlikningen. Igjen var Holtung nest sist på ballen for den traff pannebrasken til Jesper Rindedal.

«16-åringens hodestøt var av det særdeles vakre slaget, og ballen ble elegant plassert i hjørnet. 2 – 2!», heter det i kampreferatet. Så gikk det som allerede nevnt, med seiersmålet til Bettum servert av Jonas Fremstad i det siste ordinære spilleminutt.

Tønsbergs Blad beskriver sesonginnspurten som «et pliktløp mellom to lag som har holdt nedrykksspøkelset på god avstand sesongen gjennom».

– Seieren gjør at Re ender på en finfin 6. plass, og neste år er vi tilbake i det gode selskap og skal spille NM-kvalifisering!, oppsummerer Re FK sjøl – som feira 10 år tidligere denne sesongen.