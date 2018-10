TV-aksjonen: Re gir mest i Vestfold – igjen

RE: Nok en gang er Re på topp – men i år holdt det på å gå skikkelig skeis.

NRKs TV-aksjon 2018 går av stabelen søndag 21. oktober. Innsamlingen går til Kirkens bymisjon.

Det var som vanlig oppmøte på Revetal klokka 14.30, men der var det glissent med folk. Mot normalt.

– Bøssebærerne kommer ikke!

Det viste seg at SMS-varselet som var sendt ut i forkant, på fredag, ikke hadde nådd fram til de som hadde meldt seg frivillig.

Mens vi flere ganger tidligere har hatt luksusproblem med for mange bøssebærere, var situasjonen en helt annen i dag:

– Vi mangler bøssebærere. De kommer ikke. Dette er helt utrolig, sier Marianne Nordby som koordinerer innsamlingen i Re kommune.

Hun ber Re Avisa dele oppfordringen om å komme til kommunehuset – alle som har mulighet til å gå med bøsser. Noe vi selvfølgelig gjorde.

Påminnelsen – og bekreftelsen på at bøssebærerne er ønsket – blir sendt ut av et sentralt SMS-system som TV-aksjonen råder over. Her må det ha skjedd en glipp, men det ble sendt ut en hastemelding søndag.

– Vi får ha litt is i magen, sier Marianne til ReAvisa.

Nok en gang mobiliserer Re-folket

Og ikke lenge etter strømmer bøssebærerne på.

– Nok en gang mobiliserer Re-folket. Alle roder er besatt, og alle bøssebærerne våre er ute på tur. Takk for hjelpa, hilser Marianne fra servicetorget en times tid etter første krisemelding.

Bøssebærernes dør-til-dør-vandring, kombinert med ordførerens tjuvstart på TV-aksjonen, der han ringer rundt til det lokale næringslivet og spør om bidrag, gir tilsammen rett oppunder en halv million kroner innsamla i Re.

Sjekk status for TV-aksjonen i Re her (ekstern lenke).

Re gir klart mest per innbygger – igjen

I skrivende stund ligger Re klart på topp i Vestfold, og vi har gitt rundt dobbelt så mye per innbygger som landsgjennomsnittet.

I Vestfold-oversikten kommer Holmestrand på andreplass, og vår sammenslåingpartner Tønsberg ligger nå på tredjeplass.