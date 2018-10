Søndag skal 1.200 ut og gå, jogge, løpe eller rulle i Re

REVETAL: Søndag går startskuddet for femte året på rad med Re-mila, og i år regner arrangørene med at det kommer hele 1.200 til løpefest på Revetal. Her kan du gå, jogge, løpe eller stille til start i en egen rullestolklasse. Re-mila er mosjonsløpet for absolutt alle.

Re-mila ble arrangert første gang høsten 2014, og dette blir det femte året – med forventa deltakerrekord:

– I fjor var vi cirka 1.140 deltakere, i år blir vi nok minst 1.200, forteller Re-mila-general Erling Schjetne fra Ramnes. – Vi regner med rundt 450 i barneløpet og rundt 750 i 2,5/5/10 km.

Korps og DJ-er langs løypa

– Nytt i år er at vi har mer underholdning i løypa. I tillegg til korps har vi også DJ-er på forskjellige steder i løypa som skal gi energi og underholdning til både deltakere og tilskuere.

– Hele bygda stiller opp på dugnad for å arrangere dette her, forteller Erling til ReAvisa.

– Både Re FK, Ramnes håndball, Ivrig ski, Re sykkelklubb, Revetal menighet, Blågjengen og mange andre gode hjelpere bidrar med mange dugnadstimer for at dette skal bli en suksess.

Feirer fem år med ekstra premier

At Re-mila feirer fem år markeres med å dele ut en ekstra premie til alle som fullfører: – Det er en jubileumsbuff med fargene fra alle åras t-skjorter representert.

Av de 1.200 startende, er drøyt halvparten fra Re. Tusen er fra Vestfold, og de siste par hundre er mer langveisfarende, anslår Re-mila-generalen.

Dette er tidsskjema for Re-mila søndag 14. oktober 2018:

Start Barneløp (cirka 600 m): Klokka 12:15 (Fellesstart per årstrinn med fem minutters mellomrom)

Start 2,5 km: Cirka klokka 12:45 (Fellesstart, alle årstrinn)

Start Rullestolklasser: Cirka klokka 13:20

Start 5km og 5km gå/uten tid (trimklassen) : Klokka 13:30 (Fellesstart sammen med 10 km)

Start 10 km: Klokka 13:30 (Fellesstart)

Les mer om Re-mila i ReAvisa-arkivet.