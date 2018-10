Sporty folkevalgte slår et slag for den nye treningsparken: – Her er det fritt fram for alle!

REVETAL: Kveldens politiske møte starta med litt trim.

Tufteparken ble foreslått av Re Høyre, og kommunestyret stemte i. Dermed er parken blitt en realitet, der det finnes en treningsform for alle.

Det demonstrerte velvillig våre folkevalgte før kveldens møte i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV).

Mer aktivitet på Revetal – også på kveldstid og i helger

Treningsparken ligger ved nye Revetal ungdomsskole og den nye Revetalhallen, sammen med en asfaltbane og kunstgrassbane. Alt sammen er fritt fram å bruke, og det brukes allerede mye. Både av elever i skoletida, men også på kveldstid og i helger.

– Det er flott å se at det er blitt mer aktivitet på Revetal, også utover vanlig skole- og arbeidstid – akkurat som vi ønsker, sier hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H).

– Det er lagt tilrette for fysisk aktivitet, og vi ser at ungene bruker det. Her er det fritt fram å bruke uteområdene.

Tufteparken er «et lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelse», der «alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn», heter det på Tufteparken.no.

«Tufteparken er i tillegg til å være en utendørs treningspark en sosial arena der alle er likestilte og hjelper hverandre». Det er også mulig å bruke installasjonene for rullestolbrukere og andre som kan ha begrensa treningsmuligheter ellers.

– Legg kveldsturen bortom for litt trim!

Mens det henger politikere og dingler i Tufteparken, spiller en gjeng med unger fotball på kunstgrasset.

Forholdene er små i Re, så de voksne kjenner flere av barna, og det er barn fra både Bergsåsen, Valleåsen og Revetalåsen som samles på Revetal etter skoletid.

– Men det er også fritt fram for voksne – og gjerne godt voksne. Her er det noe som passer for alle, helt fra enkle øvelser til de mer avanserte, forteller hovedutvalgslederen.

– Det hadde vært fint å se de godt voksne på Revetal legge kveldsturen bortom her for litt trim, også!

Parken ble offisielt åpnet med snorklipping i forbindelse med åpningen av Revetalhallen siste torsdag i september. Les mer og se bilder her.