Leserinnlegg: Ensomhet – vårt siste tabu?

LESERINNLEGG: 10. oktober markers Verdensdagen for psykisk helse. Tema for årets markering er ”Vær raus”, og det synes jeg er en god oppfordring i hverdagen, skriver Odd Martin S. Markussen, Ungdomsutvalget i Fagforbundet Vestfold.

Nær hver fjerde unge voksne mellom 18 og 29 føler seg ensom, og de er flaue over det.

Vi poster og blogger og chatter som aldri før. Hele dagen lang er vi mottakere og bidragsytere i en tettpakket strøm av rapporter fra hverdagen.

Har presset blitt for stort?

Men selv den som bruker all sin ledige tid på sosiale medier kan være ensom. Du vet det bare ikke, fordi hun er så utrolig flau over det.

Tall fra SSB viser at hele 23 % av dem i aldersgruppa 18 til 29 år sier de føler seg ensomme. Det er nesten hver fjerde unge voksne her i landet. 1 av 3 studenter sier det samme, og 16 prosent sier at de føler seg isolerte.

Samtidig har andelen studenter med alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student i 2010 (16 %) til over hver fjerde i 2018 (29 %).

Hva er det som skjer med unge voksne i Norge? Har samfunnspresset blitt for mye for oss?

Ensomhet er tabu

Kanskje blir det for mye når man både skal ha toppkarakterer, 5.000 følgere på Instagram, være slank, men også formfull, ha en stor krets med gode venner, kunne spille minst ett instrument, være god i idrett og ha framtidsutsikter så lyse at man nesten blendes av dem.

Får vi stadig flere med psykiske plager, eller har økt åpenhet gjort at flere tør stå fram?

Ensomhet er likevel tabu. Det er vondt å innrømme for seg selv at man ikke har greid å få seg venner. Det er vondt å følge med i sosiale medier, når hele nyhetsstrømmen din er fylt av bilder av lykkelige folk som smiler og klemmer hverandre på fest en fredagskveld.

Det er vondt å være ensom. Og det er flaut. Det er større aksept for å være deprimert enn det er for ensomhet.

Det er jo bare tapere som ikke greier å få seg venner, ikke sant?

Verdensdagen for psykisk helse

Å være ensom er ifølge forskning like skadelig for helsa di som å røyke 15 sigaretter daglig.

Samtidig ser vi at psykiske plager kommer som følge av sosial ulikhet. Vi har et klasseskille, der de med lav utdanning og lav inntekt, oftere opplever psykiske helseplager enn dem med høy utdanning og høy inntekt.

10. oktober markers Verdensdagen for psykisk helse. Tema for årets markering er ”Vær raus”, og det synes jeg er en god oppfordring i hverdagen.

Vi har alt å tjene på å være litt rausere med hverandre, og ikke minst med oss selv. Vi må lære oss å legge de skyhøye forventningene til side, vi må akseptere at livet består av en lang rekke opp- og nedturer.

Vi må klare å se bak den glitrende fasaden vi ser i sosiale medier, og huske på at absolutt ingen er perfekte.

Ta både kropp og tanker på alvor!

Mitt ønske for Verdensdagen for psykisk helse 2018, er at vi gjør det vi kan for å bygge et raust og fordomsfritt samfunn, der det skal være greit å snakke høyt om at man er ensom, og greit å si til ei søster, en venn, en lærer eller arbeidsgiver at man har det litt tøft for tida.

Et raust samfunn har plass til alle.

Halvparten av alle mennesker vil oppleve å få en psykisk lidelse en gang i løpet av livet, og sjansen er stor for at det kan ramme deg selv eller en du er glad i.

Enn så lenge kan du være med å jobbe for et varmere, mer åpent og raust samfunn, hvor både kropp og tanker må tas på alvor.

Fagforbundet Vestfold

Odd Martin S. Markussen, Ungdomsutvalget