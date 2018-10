Vil du drive kafe her?

REVETAL: Det er allerede 1.400 arbeidsplasser i bygdebyen vår – og enda flere skal det bli. Som for eksempel her på det nye Re folkebibliotek, der Re kommune søker etter den rette til å drive en kafe.

Det nye biblioteket ligger midt i smørøyet på Revetal, og skal åpne litt utpå nyåret – anslagsvis midten av februar 2019.

Det blir et åpent bibliotek av flere betydninger av ordet – både reint bygningsmessig og helt konkret. Folk kan sjøl låse seg inn utenom vanlig åpningstid med lånekortet, for eksempel.

Gratis leie det første året

Kafeen vil ligge i 1. etasje, sammen med et «borgerbord» der folk kan møtes for en kaffekopp, lese ei bok, blader eller avis, og ta en prat. Det blir også et lite uteområde i tilknytning til kafeen.

Det blir kafebord og -stoler med plass til 24 personer i tilknytning til kafeen, pluss mange flere sitteplasser i fellesarealet både inne og ute i biblioteket. Det er satt av tjue kvadratmeter til kjøkken.

«Vi ser for oss et enkelt tilbud med vekt på kvalitet og spennende utvalg», heter det i Re kommunes utlysing. Videre: «Det vil ikke avkreves leie for driveren i 2019, ny vurdering av leie tas opp i forkant av 2020».

Interesserte må reagere innen to uker

«Driveren av kafeen betaler strøm og har ansvaret for inventar og utstyr i kafeen. Kjøkkenet inneholder kjøledisk, oppvaskmaskin, kjøleskap og kokeplater. Driver må selv besørge annet utstyr utover dette».

Alle interesserte kan ta kontakt med kultursjef Ida Johre på telefon 970 39 410. Fristen er 19. oktober 2018.

1.400 arbeidsplasser og 1,7 milliarder i omsetning

Så til anslaget på antall arbeidsplasser i toppen av saken: Re-ordfører Thorvald Hillestad har fått det ferske tallet etter å ha forhørt seg med skattekontoret og lokalt næringsliv.

– Hvis vi tegner en strek rundt Revetal som inkluderer sentrum og helt ut til Brår mot vest, Røråstoppen skole mot øst, ut til Rustan-jordene mot nord og til og med HengeRe på Valle mot sør – da får vi 1.400 arbeidsplasser.

Av disse er 550 offentlige, og resten private. Det private næringslivet på Revetal sørget for en total omsetning på 1,7 milliarder kroner, ifølge anslaget for fjoråret.