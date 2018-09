Nå stinker det på Revetal igjen: – Vi stopper arbeidet

REVETAL: Til vanlig brer det seg deilig vaffellukt over Revetal fra denne fabrikken, i dag var det en helt annen lukt den sto for – igjen. – Vi stopper arbeidet nå, så skal lukta gi seg ganske snart, lover fabrikksjefen når ReAvisa tar kontakt.

For alle som opplevde lukta for snart to år siden, er det ikke vanskelig å kjenne igjen den forferdelige lukta som brer seg over Revetal fredag formiddag 28. september 2018.

Det stinker så forferdelig at folk holder seg for nesa, og flere forteller at de blir kvalme. ReAvisa ringer Nortura Revetal for å høre om det er de som er opphavet til stanken – nok en gang?

– Kommunikasjonssvikt

Fabrikksjef Atle Christiansen kan bekrefte det.

– Vi har et firma inne for å rengjøre slamtankene og septiktankene. En kommunikasjonssvikt har gjort at de er i gang med jobben nå, og ikke på nattestid.

– Vi må få jobben gjort, men vil styre unna dagtid. Vi har bestemt at vi skal gjøre det på nattestid for at det skal være til minst mulig bryderi.

Nå skal fabrikksjefen ta en runde på hvordan fabrikken eventuelt kan varsle i forkant av slamspylingen, og om det kan settes inn noen tiltak for å dempe lukta så den ikke blir så ekstrem.

Stopper arbeidet umiddelbart

– Nå stopper vi arbeidet umiddelbart, og lukta vil gi seg ganske snart, lover fabrikksjefen. Han understreker at lukta ikke er farlig, bare veldig ubehagelig.

Lukta kommer fra slamtanker, der eggrestene som blir igjen i skallet etter produksjon havner. Disse tankene må tømmes og vaskes innimellom. Det er da lukta blir så intens som i dag.

Nortura Revetal produserer eggprodukter som selges til næringsmiddelindustri-, storkjøkken- og dagligvaremarked. Det er også en omfattende eksport av eggprodukter. Fabrikken består av 41 årsverk, ifølge egen nettside.