Leserinnlegg: Alle barn i Re bør få være med!

LESERINNLEGG: Det er to eller tre barn i hvert klasserom som har foreldre med dårlig råd i Re. Det er for mange!, skriver Amalie Bu Skjeggestad, ungdomsambassadør for Redd Barna.

Se for deg at alle jentene i klassen utenom om deg spiller håndball, de har prøvd å få deg med, men du rister alltid på hodet og sier det ikke er noe for deg. Ikke fordi du ikke vil, men fordi du ikke kan.

Du husker fortsatt den gangen for flere år siden da du spurte mamma om du kunne få lov til å prøve håndball. Du følte deg utenfor siden de andre jentene spilte det.

Fritidsaktiviteter betyr mye!

Du skjønte det ikke da, men i ettertid har du skjønt at dere ikke hadde penger til fritidsaktiviteter. Etterhvert sluttet du å spørre. Se for deg at du er denne jenta som ikke går på håndball, og som ikke får være med i fellesskapet.

For meg har fritidsaktiviteter hatt en stor betydning. Håndballhallen og andre fritidsaktiviteter har vært en arena utenom skolen hvor jeg har kunnet lære og utvikle meg på flere måter.

Jeg er utrolig glad for at jeg har fått prøve ut forskjellige aktiviteter gjennom hele oppveksten, hvor hver aktivitet har lært meg noe nytt.

Hadde ikke jeg hatt muligheten til å gå på fritidsaktiviteter hadde ikke jeg fått utviklet meg på samme måte og kanskje ikke funnet noe jeg brenner for.

Gjelder to – tre barn i hvert klasserom

I Norge er det mange familier som har dårlig råd. I Re bor det 170 barn som vokser opp i familier med dårlig råd. Det er nesten 9 prosent av alle barn i kommunen vår.

Det har vært så mange barn som lever i fattige familier i flere år i Re nå, og er det på tide å gjøre noe med det. Det er to eller tre barn i hvert klasserom som har foreldre med dårlig råd i Re. Det er for mange!

I hele Vestfold er det 5.100 barn som vokser opp i fattigdom, over 11 prosent. Det er høyere enn gjennomsnittet for Norge, som er 10,3 prosent. Det er også en økning på 474 barn på tre år, altså nesten 500 flere barn som lever i fattige familier i Vestfold nå.

Det betyr at alle politikerne i Vestfold må skjerpe seg! Fattigdommen øker i vårt fylke, hva gjør dere?

Alle barn har rett til fritid og lek

Det her må endres, og derfor synes jeg det er bra at Redd Barna har lagd en kampanje som handler om lek og fritid. I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Lek og fritid handler ikke bare om at barn har lyst til å trene, eller lære å spille et instrument. Det handler om at fritidsaktiviteter er en møteplass. Et sted man kan få seg venner med samme interesser som deg, venner du kan ha livet ut.

Fritidsaktiviteter er et sted du kan glemme det vanskelige som kanskje skjer hjemme eller på skolen, og ha det gøy.

Det er viktig at alle barn får muligheten til å kunne delta på det de vil, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvordan de ser ut. Det er viktig at vi tilrettelegger for alle, og at vi jobber for å inkludere de som faller utenfor.

Skriv under på Redd Barnas opprop!

Det er viktig at du også engasjerer deg og gjør noe! Jeg oppfordrer voksne som jobber med barn til å være oppmerksomme på de som ikke deltar, og å finne ut hvorfor de ikke er med, og hva vi kan gjøre med det.

Hva med å ha en byttedag eller loppemarked der folk kan selge eller kjøpe fritidsutstyr?

Jeg er ungdomsambassadør for Redd Barna, og oppfordrer DEG til å skrive under på oppropet om at alle barn har rett til lek og fritid.

Skriv under selv og få med deg fler! https://www.reddbarna.no/fritid

Amalie Bu Skjeggestad (14), skoleelev og ungdomsambassadør i Redd Barna.