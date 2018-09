Inviterer til ei grønn festhelg for hele familien

VÅLE: Når ALT + konseptet lanseres denne helga, er det med Olaf Tufte, grilling av Grøstadgris, radiostyrte biler, gaver og konkurranser med flotte premier. Og du kan komme og gå, akkurat som du vil.

Elektrikerbedriften i Skaugveien i Våle runder straks 22 år, og målet har helt siden oppstarten vært å hjelpe til med alt fra A til Å når det gjelder elektro – derav navnet ALT installasjon.

– Alt fra en ny kontakt hjemme hos enkefru Hansen, til store prosjekter som for eksempel Horten videregående skole, forteller Øivind Kjær til ReAvisa.

Det gjelder å være smart når det gjelder strøm

Alle bransjer går gjennom en aldri så liten teknologisk revolusjon i disse tider – ikke minst gjelder det elektrobransjen. ALT-gjengen har utvikla et grønt konsept for å møte framtida: ALT +.

– Det går på å se hele energiflyten – enten det er privatbolig eller næringsbygg, forteller Øivind. – En ting som er sikkert, er at strømmen blir dyrere framover. Derfor gjelder det å være smart når det gjelder strøm.

Øivind snakker om bygg som kan være sjølforsynt med energi, eller til og med «plusshus» som produserer mer enn de bruker. Et eksempel på egen energiforsyning er solcellepanel.

På taket hos ALT er det installert en liten solcellepark. Idesenteret, som kom på plass for snart åtte år siden, er oppdatert med den siste teknologien, designet og dupedittene.

Alt jobber sammen, så kunder kan se hvordan det ser ut, hvordan det styres, og hvordan det funker i praksis. Ute er det satt opp ladestasjon til elbil, som også forsynes med grønn solenergi.

– Stolte av å være en del av det grønne skiftet

– Vi har gjort mye av dette allerede, spesielt ladestasjon til elbil, men også noe solcellepaneler, som for eksempel på nye Horten videregående skole.

– Men nå har vi satt det i system gjennom ALT +. Vi sørger for at kunden forholder seg til en aktør gjennom hele kjeden, fra rådgiving til levering og oppfølging. Og som alltid er det en fordel å være lokal, så folk veit at vi er til å stole på, sier Terje Rønningen i ALT installasjon.

– Det finnes så mye spennende i dag, og markedet etterspør det. Vi skal fortsatt levere alt fra A til Å – også grønn energi. Vi er stolte av å være en del av det grønne skiftet.

– Velkommen til en grønn fest!

Det feires med en todagers grønn fest hos ALT installasjon denne helga:

Fredag 21. september klokka 12.00 kommer Olaf Tufte for å holde foredrag. Det blir også foredrag om elbillading, solenergi, energistyring og LED-lys, både fredag og lørdag.

Lørdag er det familiedag med ballonger, gaver, gi-bort-tilbud, grilling med Grøstadgris, radiostyrte biler, det blir konkurranser der vinneren får en ladestasjon – ferdig installert, helt gratis.

– Alle er velkommen, og du kan komme og gå akkurat som du vil, forteller Øivind Kjær og Terje Rønningen. ALT installasjon arrangerer «Rå kraft i ny kunnskap» fredag 21. og lørdag 22. september 2018.

