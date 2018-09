Elever og bedrifter skryter av pionerprosjekt på Re VGS: – Her knyttes det mange nyttige kontakter!

BERGSÅSEN: – Dette opplegget hjelper mange elever, og bedriftene som kommer hit er jo mer «på» og åpne for lærlinger, sier fornøyde Re VGS-elever.

Tirsdag 18. september ble det aller første bransjetreffet arrangert på Re videregående skole, et samarbeid mellom Re VGS, Opplæringskontoret og Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Flere aktører i anleggsbransjen var på plass for å vise seg fram for potensielle utplasseringer og framtidige lærlinger. Og elevene kunne spørre og grave om alt de lurte på – og ikke minst knytte kontakter.

Mange veier å velge etter anleggsteknikk

– Kommer det en elev som viser stor interesse og engasjement, så noterer vi gjerne ned nummer og navn, forteller Wenche Lie Andersen, personalansvarlig i Gjerden fjellsikring.

Hun og en kollega er på plass på bransjetreffet i anleggshallen på Re VGS. – Det er veldig ålreit for oss bedrifter å vise oss fram sånn som dette, og fortelle om hva vi driver med. Mange elever får nok svar på ting og tang de går og lurer på.

For det er mange veier å velge videre, fra anleggsteknikk på Re VGS: Asfalt, fjell og bergverk, maskinfører, vei og anlegg, og banemontør på jernbanen.

Fjellsikker på sitt yrkesvalg

Ei jente som er blitt sikker i sin sak, er Emilie Nilsen (17) fra Kvelde. Hun er allerede utplassert hos Gjerden fjellsikring, og trives veldig godt.

– Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle velge, men nå veit jeg helt sikkert at det er dette jeg vil drive med og håper på lærlingplass. Etter å ha fått testa det ut litt, veit jeg at fjellsikring er en tøff jobb som frister veldig.

– Du får reist mye, det er masse som skjer, og du møter forskjellige utfordringer hele tida. Det er sjelden to like arbeidsdager, for jobben er så variert. Også er det hyggelige folk i Gjerden, vi er et bra team.

– Bedriftene her er mer «på»

Sjøl om Emilie allerede er utplassert, tror hun et slikt bransjetreff vil hjelpe mange Re VGS-elever.

– Dette opplegget kan hjelpe oss elever, for bedriftene som kommer hit er jo mer «på» og åpne for lærlinger, mange er jo til og med på jakt etter lærlinger.

Phillip Hegg Myhre (16) fra Fon er utplassert hos Wike og co. Han synes det er gøy å gå rundt og høre om hva alle de forskjelllige firmaene driver med.

– Det er veldig kjekt at vi elevene kan bli bedre kjent med de forskjellige firmaene og mulighetene som finnes.

At det er rift om lærlinger, kan Wenche Lie Andersen i Gjerden fjellsikring bekrefte. – Vi er nok alle på utkikk. Gjerne etter sånne som Emilie, skryter hun.

– Emilie er en drøm å ha på utplassering. Hun er selvstendig og lærer fort, og trenger ikke så mye oppfølging fra skolen. Men vi har også god erfaring med Re VGS når det trengs litt oppfølging.

Det trengs unge, flinke folk

Både bransjen og opplæringskontoret skryter av Re VGS sin jobb med utplassering og lærlingplasser generelt, og initiativet til denne bransjedagen spesielt.

– Ja, Re VGS er en kjempefin skole, forteller Emilie. – Det er dyktige lærere og et fint samhold mellom elevene her.

I tillegg veit vi at Re VGS gjør veldig mye riktig for å få elevene gjennom hele skoleløpet. Skolen har rekordlavt frafall, og elever herfra står sterkt blant firmaene i anleggsbransjen.

– Det er trøkk i anleggsbransjen, og bedriftene trenger å rekruttere unge, flinke folk, forteller Erik Myrvang, Re VGS-lærer som har vært en av pådriverne, sammen med Stein Egil Ødegård fra MEF og rådgiver Erik Tronrud, for et bransjetreff som dette ved skolen.

– Vi veit at teknologien gjør store sprang, også i anleggsbransjen. Mange bedrifter er ivrig på å få inn ung arbeidskraft med ny kompetanse, som takler ny teknologi, forteller Re VGS-kollega Bent Gunnerød.

Glade for kontakter som blir knytta

Bransjetreffet har kommet for å bli, tror alle ReAvisa snakka med. Før kom en og en bedrift for å vise seg fram, men det viser seg å være en suksess å heller sette det i system:

Å samle flere bedrifter til en dag med full fokus på utplassering og potensielt lærlingplasser i framtida.

– Både elever og bedrifter er glad for kontaktene som blir knytta, oppsummerer Re VGS-lærer Erik Myrvang.

Opplegget ble nå testa ut for 2. klassingene ved anleggsteknikk, men planen er å allerede neste gang utvide opplegget til også å gjelde 1. klassingene, forteller Re VGS-lærerne.

