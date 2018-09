Re kommune vokser desidert mest i Vestfold

RE: Vi rekker å passere 10.000 reinger, akkurat før Re opphører som egen kommune.

Befolkningstatistikken for første halvår viser at Re vokser desidert mest av alle Vestfold-kommunene, ifølge rådmannens orientering for kommunestyret tirsdag 11. september 2018:

Runder 10.000 reinger

– Vi er nå 9.746 reinger. Befolkningsveksten er på 1,3 prosent, og fortsetter det sånn kan det hende at vi rekker å passere 10.000 reinger innen 1. 1. 2020.

Det er den magiske datoen hvor Re kommune opphører, og nye Tønsberg kommune sveives i gang.

10.000 er også et magisk innbyggertall som ble nevnt i sammenslåingdebatten. Tidligere var det grensa for å motta reformstøtte ved sammenslåing.

Både fødselsoverskudd og tilflytting

ReAvisa skreiv om reing nummer 9.000 for snaut seks år siden: Odelsgutten på Lefsrød gård, Even på tre måneder.

Siden den gang har vi blitt 746 flere reinger – både nyfødte, innflyttere, og flere odelsgutter og odelsjenter. Re kommune har en langt yngre befolkning enn kommunene rundt oss.

Det er ikke første gangen Re vokser mest i Vestfold. Ikke så rart egentlig, for Re er jo en flottanes plass å bo!