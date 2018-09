Over 400 klare for Roserittet gjennom Re

UNDRUMSDAL: Roserittet er et av Norges største sykkelritt, og det meste av rittet blir gjennomført i krevende løyper på kryss og tvers i Re.

Horten og omegn cykleklub (HOC) ønsker velkommen til den 56. utgaven av Roserittet, som arrangeres førstkommende helg, fra fredag 7. september til søndag 9. september, forteller Dag Erik Kristensen på vegne av arrangøren.

Base blir på Solerød skole i Undrumsdal.

Fem starter for fem forskjellige klasser hver dag

Det er sjuende året Roserittet kjøres som et NCF rankingritt, som innebærer et rittilbud til samtlige aldersklasser for begge kjønn. Det er fem starter for fem forskjellige ritt hver dag.

– Dette stiller store sikkerhetskrav til oss fra politi, vegvesen og kommunene, forteller Dag Erik til ReAvisa. Tidligere gikk rittet fra Horten til Våle på Kopstadveien og veiene rundt, men på grunn av større trafikk her har rittet de siste åra gått i Undrumsdal og en stor omegn.

– Vi har et meget godt samarbeid med Re kommune, Solerød skole/SFO og barnehage, og er veldig takknemlig for lån av området. Det er delt ut nabovarsel til mer enn 1.400 husstander for å varsle om at det er ritt.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid med naboer og ikke minst bilister i området.

Lange tradisjoner i norsk sykkelsport

Roserittet har lange og sterke tradisjoner i norsk og skandinavisk sykkelsport. Det er nå over 400 deltagere på meldt. – De største norske amatørklubbene er godt representert, og vi får besøk fra både svenske og danske klubber.

I tillegg er det stor fokus på bredden og ikke minst rekrutteringen med aldersbestemte klasser til start. Re sykkelklubb stiller med flere deltagere, som sykler på hjemmebane med naboklubben som arrangør.

De eldre klassene får bryna seg på Re-traseer med lange tradisjoner. Dette er tøffe og krevende løyper. Elsket og fryktet, ifølge ekspertene.

De fleste syklister nikker gjenkjennende og med en smule respekt når de hører navn som for eksempel Gregershølet. Kjente ryttere som Edvald Boasson Hagen, Dag Erik Pedersen, Dag Otto Lauritzen, Kurt Asle Arvesen og Thor Hushovd kjenner godt disse tøffe strekningene.

Ei Re-helg fullspekka med sykkelritt

I korte trekk er programmet for Roserittet 2018 som følger:

Fredag 7. september: Temporitt, første start klokka 17.30. Start for de yngste klokka 17.30 ved Kåpeveien, og klokka 17.30 ved Bjune for junior og senior.

Lørdag 8. september: Landeveisritt, første start klokka 10.00. Start for de eldste klassene som kjører Hvarnesrunden klokka 10.00.

Søndag 9. september, første start klokka 09.00: Landeveisritt. Start og målgang alle klasser på arenaen fra klokka 09.00.​

Program med kjøreplan, løyper og profiler finnes på rittets hjemmeside www.roserittet.no.