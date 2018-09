Axel Mender var raskest i Re VGS-triatlon – SE VIDEO!

https://www.facebook.com/ReAvisa/videos/2160382630896397/

LANGEVANN/BERGSÅSEN: Spreke Re VGS-elever konkurrerte på vann og på land, med svømming, sykling og løping. I år var en lokal fotballspiller aller raskest.

Starten gikk på Langevann klokka 09.00 onsdag morgen 5. september, og etter en runde med svømming, sykling og løping var målgangen ved Re VGS i Bergsåsen rundt tre kvarter seinere.

– Serr? Vant jeg?

Axel Mender (17) fra Ramnes spiller fotball, og beviser at fotballspillere har kondis. Han kryssa målstreken først, med grei margin.

– Jeg sleit litt i svømminga, men tok igjen de andre på sykling og løping, forteller en fornøyd Axel. Han sprang så å si forbi sitt eget hjem, som ligger ikke så langt unna Langevann.

Raskeste jente ble Benedicte Brinck (17) fra Nøtterøy. Hun driver med løping, og passerte den ene etter den andre både på sykkel og til fots. Men utgangspunktet fra svømminga var såpass dårlig at hun hadde ikke trua på seier:

– Serr? Jeg trudde det var mange før meg!, sier Benedicte da hun får vite at hun vant i målområdet. – Jeg hadde null oversikt over hvor mange som var foran meg, for det var mange. Jeg trodde det fortsatt var noen før meg da jeg kom i mål.

Se video av årets styrkeprøve i toppen av saken.

