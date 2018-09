Se alle bildene fra Sprintrally Revetal 2018

REVETAL/KLEIVAVEIEN/TINGHAUGVEIEN: Sjekk alle bildene fra Sprintrally Revetal her!

Les også: Ble berget ut av dette vraket uten alvorlige skader.

Sprintrally Revetal går av stabelen lørdag 1. september, med start og mål på Revetal. Fartsetappene kjøres over Tinghaugveien og Kleivaveien.

Deltakerne digger grusveiene i Re

Arrangementet og løypene ble veldig godt tatt i mot av deltakerne. Dette er et arrangement som har et stort potensiale for framtida, på flotte kommunale grusveier.

Tilslutt sto forhåndsfavoritt Frank Tore Larsen med kartleser Torstein Eriksen fra NMK Modum & Sigdal på toppen av resultatlista med fantastisk kjøring med sin Ford Fiesta R5.

Det var noen reinger med på rallyløpet på hjemmebane: Dorthe Gunnerød (18) fra Vivestad og makker Thomas Andre Imingen (31) dro av veien og rulla rundt på taket mange ganger.

Se alle bildene fra Sprintrally Revetal – oppdatert!

