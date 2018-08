Mistenkelig røyklukt i flere dager – dette var årsaken:

KJØNNERØDVANNET: En observant nabo har stussa på røyklukt ved Kjønnerødvannet i flere dager. Et tre som deisa i bakken avslørte brannen som har ulma i skogbunnen lenge. I ettermiddag fikk brannmannskap slokka brannen.

Torsdag 30. august klokka 16.42 rykket brannmannskapene fra stasjon Kopstad ut etter melding om brann ved Kjønnerødvannet.

Har brent dypt ned i skogbunnen

– Det har høyst sannsynlig vært et bål ved en gapahuk på stedet som over tid har ført til at ilden har gått dypt ned i den tørre skogbunnen, rundt femti meter nord-øst for Kjønnerødvannet, sier brannmester Jardar Aftret.

– En beboer i området forklarte oss da vi kom at han i flere dager har kjent antydning til røyklukt, uten at han kunne se eller finne hvor det kom fra.

Et velta tre avslørte brannstedet

I ettermiddag knaka det skikkelig i skogen. Det var et tre som deisa i bakken, da det som holdt røttene var brent helt bort.

Det gjorde at den observante naboen kunne lede brannmannskapene til rett plass for å slokke. Og det fiksa de kjapt:

– Vi har slokka brannen og er straks på retur, melder Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) sin Facebook-side i 18.00-tida.

– Den observante naboen er snill og skal ta en sjekk senere i kveld, forteller brannmesteren.

