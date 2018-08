Disse har stålkontroll på familiebedriften

REVETAL: – Vi har nok gjort mye rekti fra før av, men det er fint å få et synlig bevis på det, sier Fredrik Thorin ved Stålprofil AS under overrekkelsen av Miljøfyrtårn-utmerkelsen. Familiebedriften har holdt til på Revetal i snart 35 år.

Rolf Thorin (74) starta Stålprofil AS i 1984, i ei lita brakke sånn cirka der PEC-bygget ligger i dag. I 1987 flytta de inn i dagens lokaler, som etter den tid er blitt bygd på og oppgradert flere ganger.

Det har gått fra ei lita brakke og noen telt, til nærmere 4.000 kvadratmeter under tak i dag.

Stål fra Revetal i Opera-bygget, IKEA og sjukehuset i Tønsberg

Rolf er fortsatt daglig leder, med god hjelp av sine sønner Fredrik og Øyvind. Familiebedriften går så det suser, i et marked som ellers er dominert av store, utenlandske giganter. Stålprofil er en av de få siste privateide grossistene igjen i bransjen her til lands.

– Det at vi har ei stødig hand på rattet, godt planta her på Revetal med lokal tilhørighet, og en god drift gjennom snart 35 år, gjør det trygt for både ansatte og kunder. Og med Miljøfyrtårn-plaketten på veggen, vil det kanskje åpne seg enda flere dører, tror Fredrik.

Mange dører er allerede åpnet. Stålprofil har levert til kjente bygg som Operaen i Oslo, Statoil-bygget på Fornebu, IKEA på Slependen, sjukehuset i Tønsberg, med mer. Du ser produkter fra Revetal på ventilasjon, pipehatter og beslag på små og store bygg – og signalbygg – over hele Østlandet.

Stålprofil er grossist, forhandler og produsent. Kundene er blikkenslagere, taktekkere, ventilasjonsmontører, ventilasjonsentreprenører og byggevarekjeder.

Mye av det som er formalisert gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen, må til for å hevde seg i dagens marked.

Alltid hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet

– Vi har nok gjort mye rekti fra før av, men det er fint å få et synlig bevis på det, sier Fredrik. – Nå har vi fått det formalisert, så vi har noe konkret å forholde oss til – det ligger jo en forpliktelse i å fortsette i samme ånd, også veit kundene våre at det er på stell.

– Det er rett og slett en bekreftelse på at vi har gjort og gjør mye rekti, sier Øyvind – som forteller at det ikke har vært en stor snuopperasjon i forkant av sertifiseringen.

– Det gikk egentlig helt greit. Vi har alltid hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

– Den lille tida og kostnaden ved å få dette på plass, er det vel verdt, mener Fredrik, Øyvind og grunderen fra starten av, pappa Rolf, til ReAvisa.

En av de første som satsa på industri på Revetal

Mimrefaktoren gikk i taket da ordføreren, som overrakte diplom i glass og ramme, og grunder Rolf tok en prat over kake og kaffe etter seansen var unnagjort.

– Du veit, Rolf var en av de første som satsa på industri på Revetal, og han var med det med på å få skikkelig fart på sakene, forteller Thorvald. Og nå følger sønnene opp med en av mange veldrevne familiebedrifter her i Re.

Stålprofil sysselsetter totalt 15 ansatte på Revetal, som primært dekker Vestfold, Buskerud og Telemark. De har også en avdeling i Kristiansand, Stålprofil Sør AS, som dekker Aust-Agder og Vest-Agder.

