To trafikkulykker på rappen i Re: Lastebil mot bil og motorsykkel mot bil

KOPSTADVEIEN/FONSVEIEN: En motorsyklist er kjørt til Ullevål med ukjent skadeomfang, og en bilfører i 20-åra har fått lettere skader i foten.

Nødetatene måtte rykke ut til Re og to trafikkulykker på rappen lørdag 25. august 2018:

Motorsykkel mot bil på Kopstadveien

Klokka 16:14 meldte nødetatene at de var på vei til en motorsykkelulykke på Kopstadveien i Våle.

– Det er trafikale problemer på stedet. Foreløpig uklart hendelsesforløp. Politiet vil dirigere trafikken. Framstår som alvorlig personskade, het det i den første meldingen fra Politiet i Sør-Øst.

Motorsyklisten, en mann i 40-åra, ble kjørt til Ullevål med ambulanse uten kjent skadeomfang.

Vegvesenets ulykkesgruppe kom til stedet for å gjøre undersøkelser. Kopstadveien var helt stengt i begge retninger fram til klokka 18.30 på kvelden.

– Utifra opplysninger på stedet framstår det som at motorsykkelen har kommet bakfra og kjørt i en bil som skulle svinge av fra Kopstadveien, heter det i en oppdatert melding fra politiet – som tok beslag i motorsyklistens førerkort.

Front mot front på Fonsveien

Tidligere på dagen rykket nødetatene ut til Fonsveien, der en lastebil og en personbil hadde klinka sammen. – Store materielle skader, men heldigvis bare lettere personskade, rapporterer ReAvisa-tipsere.

– I lastebilen satt det to personer, begge uskadd. Fører av personbil har lettere skader i foten, og har blitt kjørt til legevakta for behandling. Personbilen blir taua inn, da den er totalvrak, melder Politiet i Sør-Øst.

Brannvesen rydda opp i oljesøl og annet gris fra de to involverte kjøretøyene, og veibanen var åpen for normal trafikk igjen klokka 12.30. Første melding om ulykken kom rett over klokka 11.00 lørdag formiddag 25. august.

