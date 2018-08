Re-lærerne leker seg til bedre realfagundervisning

REVETAL: Til uka starter Re-skolene opp igjen etter sommeren, men lærerne tjuvstarta med lek og moro forrige uke. Hvorfor? – Vi vil ha nysgjerrige unger i Re!

Torsdag 16. august var en ganske annerledes planleggingsdag for barnehage- og skoleansatte i Re kommune:

Det ble tent på femtilapper, blåst opp griselunger, lekt med lego og mye mer. Alt i realfagenes tjeneste.

Mange sprell med (natur)faglig utbytte

Siden skolestart i fjor har Re kommune vært en «Realfagkommune». Det har vært så vellykka at prosjektet videreføres det kommende skoleåret.

Før forrige skoleår var var alle barnehage- og skoleansatte i Re på et kick-off for prosjektet, i år møtes de igjen for å utveksle erfaringer. Eller; leke sammen.

Erlend Wagle, naturfaglærer ved Revetal ungdomsskole, har koordinert prosjektet her i Re. Han forteller at det er lite toppstyrt, men at det heller har vært fritt fram rundt om på barnehager og skoler til å finne fram til aktiviteter som vekker nysgjerrigheten til ungene.

Det har vokst fram mange sprell, med (real)faglig utbytte.

Så å si alle aktivitetene kan tilpasses alle aldernivå, fra barnehage til barneskole og ungdomsskole. Torsdag ble aktivitetene vist til hverandre, og kreativiteten har tydeligvis vært stor:

Kreativitet og engasjement smitter

I ett av klasserommene hadde Ramnes-lærere veltet pulter, og på hver side lå en lik haug med legoklosser. Så var utfordringen at en bygger en legofigur, uten at den andre kan se den – for så å forklare hvordan den på andre siden av pulten skal bygge en helt lik.

– Dette engasjerer elevene helt enormt, forteller Ramnes-lærer Are Fevang.

– Vi har kjørt dette med og uten tid, og med forskjellige vanskelighetsgrader. For de yngste kan du ha færre klosser og farger, mens for de større elevene kan du ha flere klosser og kortere tid.

Kollegene i Re-skolen som kommer innom forteller at de har fått enda en god ide. Alle veit hvordan de vil tilpasse legoleken til sine elever. Kreativiteten og engasjementet smitter.

Lærer gjennom lek

Realfagprosjektet skal sørge for at «alle barn og unge i Re opplever læringsglede i realfag gjennom utforskende arbeidsmåter» og «barnehager og skoler skal utvikle egne satsingsområder ut fra den enkelte enhets identitet og lokal tilhørighet».

Begge deler ser ut til å lykkes. Re-elver lærer gjennom lek – som en del av den vanlige undervisningen, hele skoleåret gjennom.

– Undersøkelser viser at norske elever kan mye, men mange mangler forståelsen for hva som ligger bak, forteller Unni Bu, kommunalsjef med ansvar for barnehager og skoler i Re.

– Svaret er viktig, men vel så viktig er veien fram til svaret. Derfor vil vi ha nysgjerrige barnehage- og skoleelever her i Re.

Samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge

Felles for alle aktivitetene og eksperimentene er at de er laget og utformet i samarbeid med elever – på deres premisser:

– Hvis naturfag skal ha relevans, må det bygge på barnets egne erfaringer, forteller prosjektkoordinator i Re Erlend Wagle.

I det kommende skoleåret videreføres realfagkommune-prosjektet i Re, dette skoleåret i samarbeid med det nye Universitetet i Sørøst-Norge.

