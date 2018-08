Politiet henlegger storbrannen på Solvoll

SOLVOLL: Det er ingenting som tyder på at brannen på Solvoll er påsatt, ifølge politiet.

Det var klokka 05.30 tirsdag morgen 27. februar at alarmen gikk: Alle stasjoner i Vestfold interkommunale brannvesen, politi og ambulanse rykket ut etter melding om bygningsbrann på Solvoll.

Bygget var overtent da slokking starta, og det brant helt ned til grunnen. Brannmannskapet klarte å redde de andre bygningene på Solvoll.

Brannhund markerte for brennbare væsker

At det bare er rester igjen av bygget, vanskeliggjør politiets etterforskning. De har søkt etter brennbare væsker med brannhund, og det ble markert – svakt. Det er ikke nok til at det kan forklare brannen.

– Det kan også være rester etter parafinovnen i huset, forteller Trine Berg ved politikammeret i Tønsberg.

Politiet har sjekka ut tips og vitneobservasjoner, og spesielt en bil i området var interessant tidlig i etterforskningen.

– Nå er alle observasjoner og tips sjekka ut, og alle som hadde tilgang til huset og stedet der oppe avhørt. Alle er sjekka ut av saken, forteller Trine Berg til ReAvisa.

Redda mesteparten av bygningsmassen

Politiet kan ikke si noe om brannårsaken, sjøl om etterforskningen er avslutta og saken henlagt. – Til det er huset altfor ødelagt.

Den gamle bibelskolen på Solvoll består av mer enn 25 mål med tomt og totalt bygningsareal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger.

Bygningen som brant ned er den gamle hovedbygningen. Her ble det samla inn klær av frivillige da de første planene om asylmottak først ble kjent for litt over tre år siden.

Nærmest ligger en garasje, som brannvesenet klarte å redde. Den største bygningen med forsamlingslokale og innkvartering ble også redda fra flammene.

Nye planer for asylmottak

Planene har vært mange for den gamle bibelskolen på Solvoll. De siste før brannen var SÆRBOL-tilbud for asylsøkere.

Det var i 2015 at Solvoll ble kjøpt av Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS. Her ville de etablere et midlertidig asylmottak, med målsetning om et permanent mottak på sikt.

Det ble aldri mange flyktningene som kom til Solvoll, og Solvoll AS som skulle drive mottaket ble i 2017 slått konk.

ReAvisa skreiv om de nye planene for Solvoll torsdag 15. februar. Reaksjonerne har vært mange, og spørsmålene sto i kø til Sana utvikling AS, som ønsker å leie Solvoll, der de vil ta i mot asylsøkere med «truende og/eller voldelig adferd».

Behandlet søknaden samme kveld som bygget brant ned

I et nabomøte torsdag 22. februar kom bekymringene fram, men noen ble også mindre skeptiske etter møtet, skreiv ReAvisa.

Rådmannen i Re innstilte først på at det ble gitt disp til SÆRBOL på Solvoll, men saken ble utsatt og innstillingen er snudd til et nei til disp.

Saken kom opp for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring samme kveld som bygget brant. Der ble det et delt nei fra de folkevalgte.

