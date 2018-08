Overoppheta kjøleskap starta mest sannsynlig brannen

REVETAL: Politiet mener det var et kjøleskap som tok fyr da det begynte å brenne i Revetalgata i sommer.

Trine Berg, tidligere lensmann på Revetal – nå leder ved voldsavsnittet på politikammeret i Tønsberg, forteller at leilighetene som ble ramma av en voldsom brann 26. juli er frigitt.

Etterforskningen er ferdig, og nå er det opp til juristene å vurdere saken videre.

Brannen starta på terrassen

Krimteknikere har søkt gjennom leiligheten der brannen starta, og politiet sitter igjen med en teori om brannårsak:

– Etter tekniske undersøkelser kan det se ut som det var et kjøleskap på terrassen som tok fyr.

Kombinasjonen av varm terrasse og et kjøleskap som må jobbe på spreng for å kjøle, kan ha ført til overbelastning. Da går det altfor varmt tilslutt, er politiets teori.

Derfor råder politiet ved Trine Berg:

– Mange har nok kjøleskap stående ute på sommerstid, for å ha kort vei til kald drikke. Men det er ikke sikkert at alle kjøleskap er beregna for det i sommervarmen.

Stor utrykning

Det var rett før klokka 20.00 torsdag 26. juli at alle nødetater rykket ut til Revetalgata. Det brant kraftig i et leilighetbygg. Vitner fortalte om flammer som sto ut av leilighetene og kraftig røyk som velta ut og kunne ses fra langt hold.

Både 1. og 2. etasje ble ramma av brannen. Det var to separate boenheter i hver sin etasje som var direkte ramma. Brannmannskap slokka fra terrassen til naboleilighetene.

Leilighetene er totalskadd. Også noen av naboleilighetene skal ha fått mindre sot-, røyk- og vannskader.

Oppmøtet fra nødetatene var stort, med flere ambulanser, politipatruljer og et stort brannmannskap med flere lastebiler og lift. Alle beboerne i leilighetsbygget ble evakuert. Ingen ble skadet i brannen.

