Verdens miljødag: Hva kan vi gjøre med all plasten?

REVETAL: Kjøpmann Martin Gran tror at han kan kvitte seg med så mye som halvparten av all plasten i butikken. Og det kommer til å skje – kjapt.

Verdens miljødag har blitt markert hvert år siden 1972, da den ble etablert av FN. Hvert år er over hundre land med på å markere dagen. Datoen er fast hvert år; 5. juni.

I år er plast den store utfordringen: FNs miljøprogam oppfordrer alle til å være med å bekjempe den store miljøutfordringen plast er for kloden vår. Den utfordringen hadde Re SV tatt på alvor, med stand utenfor Re-torvet. Der fikk de besøk av kjøpmann Martin Gran.

– Kan kvitte oss med halvparten av all plast i butikken

På verdensbasis blir det kjøpt en millioner plastdrikkeflasker hvert minutt. Hvert år bruker vi nesten fem billioner plastposer. Totalt er femti prosent av plasten vi bruker engangsplast.

Mye plast ender opp som søppel i naturen – hvert år havner over 13 millioner tonn plast i havet. Alt dette ifølge FN-sambandet.

Store og dystre tall, men det er håp. Kjøpmann Martin Gran har allerede tatt grep sammen med Norgesgruppen, mye har skjedd og enda mer skal skje. – Jeg tenker nok at så mye som halvparten av all plast i butikken kan vi kvitte oss med, mener Martin.

– Og det kommer til å skje innen kort tid, med det tempo vi ser i dag. Bare på det siste året har det skjedd mye, og enda mer kommer til å skje – kjapt!

– Det er forskjell på nyttig og unyttig plast

Men noe plast må man fortsatt ha i butikken. I noen tilfeller er det en miljøgevinst med plast. Som for eksempel når plastemballasje sørger for mindre matsvinn.

– Druer, for eksempel. Der har svinnet gått veldig ned, og vi slipper å kaste mat – fordi produktet holder seg bedre i transport og i butikken, forklarer Martin. Nyttig plast er bra, men unyttig plast irriterer – både han og kunder.

– Når du pakker ut noe du har kjøpt fra lag på lag med plast, gir ikke det noen god følelse. Vi går jo hele tida og tenker på hvor vi kan droppe plast, og det er en god del vi kan bli kvitt. Men ikke alt.

– Det store problemet er den plasten som ikke lar seg resirkulere. Den må vi bli helt kvitt, og der er Norgesgruppen langt på vei i mål. For eksempel skal alt av engangsbestikk, kopper og asjetter i plast ut av butikken, forteller Martin.

– Men den plasten som lar seg resirkulere – og faktisk blir det – den er nyttig. For det er en råvare som kan gjøre nytta si gang på gang.

– Vi veit at Martin og Meny Revetal er flinke på dette med plast

Det skal bli mindre plast totalt i butikken, og det skal bli bare resirkulerbar plast. Et konkret eksempel er flerbruk av poser, forteller Martin.

– I frukta vil det være poser som man kan bruke gang på gang, bare man tar dem med på neste handletur. Vi deler også ut handlenett, istedenfor handleposene i kassa. Vi ser kunder som bruker disse, år etter år.

Og på Verdens miljødag fikk Martin hjelp av SV-standen på Re-torvet til å dele ut handlenett. Det ble ingen stor diskusjon rundt plastproblematikken. Der er SV-er Heming Olaussen og kjøpmann Martin Gran helt på bølgelengde.

– Det er ikke tilfeldig at vi valgte å stå her i dag. Vi veit at Martin og Meny Revetal har vært flinke på dette med plast. De fortjener en klapp på skuldra, mener Heming – mens han deler ut handlenett med Meny-logo sammen med SV-brosjyrer.

Et race om å være mest mulig miljøvennlig

– Vi skal ta en runde i butikkene i Re og sjekke hva de har av plast, og spørre om de trenger så mye plast eller ikke. Så kommer vi tilbake til neste år, på Verdens miljødag i 2019, og gjør opp status, forteller Heming.

– Deal, svarer Martin – veldig optimistisk på det lokale næringslivets vegne.

– Jeg er optimist, for det er et race om å være mest mulig miljøvennlig, forteller Martin. – Det er et forbrukerkrav, og vi ønsker det sjøl også – både her lokalt og i kjedene sentralt. Vi pusher hverandre i riktig retning.

