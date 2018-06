Denne uka feirer Tunsberg leikarring 70 år!

SVERRETUN: Tirsdag 5. juni klokka 19.00 går startskuddet for feiringen med en festforestilling på Sverretun. Og den er åpen for alle.

Sjekk oversikten over forsamlingslokaler i Re.

Tunsberg leikarring ble stiftet i 1948 og er medlem av Noregs Ungdomslag. Laget leide lokaler forskjellige steder i Tønsberg i mange år, før de slo seg ned på Linnestad.

I 2006 fikk laget kjøpt lokalet Sverretun av Motorførerens Avholdsforbund. Forsamlingshuset er bygd i 1933 av losje Birkebeinarne, som solgte det til MA i 1984, og videre til leikarringen i 2006.

Dans, bunader og tradisjoner

Tunsberg leikarring var til 2006 en leikarring med sangdans, gammeldans, bygdedans og rekkedans. I 1960-åra ble det hevdet at de var blant landets fremste innen folkedans. Det var også litt teateraktivitet og «Kven Veit», kunnskapstevling, det som i dag heter quiz.

Bunadnemnda i leikarringen har siden opprettelsen i 1964 jobba med bunad- og folkedrakttradisjoner i Vestfold. Mannsbunaden fra Arnadal i Stokke anno 1850 var hovedoppgaven. I 1986 fikk Leikarringen diplom, det som før var «godkjenning», for god granskning av drakttradisjonen i 1850 og rekonstruksjonsarbeidet av bunaden.

Ved siden av dette har bunadnemnda arbeidet for at Borghild Tranum Røers kvinnebunader fra Vestfold (fra Sandar og Kjose) som hun rekonstruerte på 1950-tallet, skulle bli like godt kjent blant folk som Vestfoldbunaden 1956-modell.

Det må sies å lykkes. Denne typen bunader er populære som aldri før. Tunsberg Leikarring har arrangert bunadskurs i alle år siden slutten av 1970-tallet.

«Dansens hus» samler 200 danseglade hver uke

Leikarringen hadde i mange år en aktiv barneleikarring, Tunleiken, og arrangerte landsstevne for barn for Noreg Ungdomslag i 1982 og 1997. Barn og voksne var aktive med øvinger, opptredener, turer og leikfester med andre lag i Norge og Norden.

Etter at leikarringen fikk tilhold på Sverretun har de vært et synlig innslag i kulturlivet i Re med deltagelse under Middelalderfestivalen på Revetal i februar, blant annet.

Leikarringen har vennskapsringer i Linkøping i Sverige og Roskilde i Danmark. Det har vært mange besøk med disse vennskapsringene i årenes løp og mange vennskap er knyttet.

Da Sverretun ble kjøpt ble det plass til flere dansere og mange swing- og linedansere er kommet til. Sverretun er i dag et dansens hus med sangdans, gammeldans, bygdedans, rekkedans, swing og linedans.

Det er 200 dansere innom hver uke på Sverretun. Tunsberg leikarring har 161 medlemmer. Lokalene i Sverretun er også til leie for arrangementer som dåp, konfirmasjon og lignende.

Sverretun er et gammelt hus som trenger vedlikehold og utbedringer. Det har vært mange dugnadstimer med blant annet kalkunlotteri og loppemarked for å samle inn penger til huset.

Jubileumsfest på Våle samfunnshus OG Fjellborg!

Leder i Tunsberg Leikarring, Brit Lønmo, forteller at Tunsberg leikarring holder 70-årsfest lørdag 9. juni på Våle samfunnshus OG Fjellborg. Det må to dansesteder til for å romme alle danserne.

Men aller først starter feiringen med festforestilling tirsdag 5. juni, en fortelling om Tunsberg leikarrings historie med danseoppvisning. Det skjer fra klokka 19.00 på Sverretun. Forestillingen er åpen for alle.

Fredag 8. juni kommer gjestene fra Danmark og Sverige og for å se festforestillingen. De blir også med på utflukt til Slottsfjellet, museet og vikingplassen på Lindalplan lørdag formiddag.

Søndag formiddag er det samling med gjestene før hjemreise.

