– Over tusen barn har lært å svømme her, og enda flere skal det bli – men nå mangler vi svømmelærer.

REVETAL/UNDRUMSDAL: – Vi har vært veldig heldig med svømmelærere i alle år, men nå står vi plutselig uten, forteller bygdekvinnene som håper lokalavisa kan hjelpe i jakten på en ny svømmelærer.

I 35 år har Undrumsdal bygdekvinnelag tatt med barn fra Re og omegn i bassenget for vanntilvenning og lære å svømme. På kursene er det barn fra 5 år og oppover.

Barna blir trygge i vannet

I løpet av disse åra regner Olaug Grytnes, som i mange av de 35 åra har organisert tilbudet, at over 1.400 barn har vært på kurs. Og de aller fleste lærte å svømme – det blir godt over 1.000 barn som tok sine første svømmetak her.

Og hvis svømminga ikke har sitti helt for alle, er noe enda viktigere på plass: – Barna er trygge i vannet – og det er det beste grunnlaget for å lære seg å svømme skikkelig, forteller Olaug til ReAvisa.

– Det er mange fritidsaktiviteter å velge blant i dag, men vi setter jo stor pris på at foreldrene velger akkurat dette for barna sine. Dette er mer enn bare lek og moro – det er noe livsviktig: Å forebygge drukningsdød.

Allerede kø for nye kurs

Svømmekursa går over 11 onsdagskvelder til høsten. All organisering skjer på frivillig basis, men svømmelæreren får lønn etter avtale.

– Ungene – og foreldrene – står i kø allerede. Men den flinke svømmelæreren vi var så heldig å ha, har ikke mulighet lenger. Da må vi kaste oss rundt, så derfor hører vi med lokalavisa om å spre det; Vi trenger en ny svømmelærer!

ReAvisa skreiv om tilbudet da de feira 30 år for fem år siden:

– Det kommer flest folk fra Re, men også barn fra nabokommunene der de ikke har et like godt tilbud som vi har her i Re, siterte vi Olaug den gang.

For mer info er Olaug Grytnes å treffe på telefon 416 83 321.

Les mer om foreningsliv i Re.