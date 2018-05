Følg kveldens møte i Fellesnemnda

TØNSBERG: Blant sakene er sjukehjemsdekning i den nye kommunen. Møtet kan følges i bystyresalen i Tønsberg.

Reaksjonene er mange i kommentarfeltet på Facebook etter at ReAvisa skreiv om planen for sjukehjemsdekning i den nye kommunen.

Tirsdag 15. mai klokka 18.00 settes møtet i bystyresalen i Tønsberg rådhus. Møtet er åpent for tilhørere. Sakspapirene kan du lese her.

To alternative forslag fra våre folkevalgte i Re

ReAvisa har skrivd om forslaget om en sjukehjemsdekning på 20 prosent for den nye kommunen.

Det er det samme nivået som dagens to kommuner sett over ett har, men bryter vi ned til Re-tall blir bildet et helt annet:

Da ser vi at Re går fra 35 prosent kapasitet, og 28 prosent utnytta kapasitet, til 20 prosent. Mens Tønsberg går marginalt opp fra 17,6 prosent til 20. Det vil si en langt dårligere dekningsgrad for Re sin del.

Våre folkevalgte fra Re vil foreslå å møtes på midten mellom den reelle dekningsgraden i Re på 28 prosent og Tønsbergs snaue 18 prosent – nemlig 23 prosent. Det vil fortsatt bety en dårligere dekningsgrad for Re sin del.

I tillegg vil våre folkevalgte fra Re sikre seg med et tilleggsforslag, som dreier seg om å beholde tilbud i begge de gamle kommunene.

Merk: ReAvisa har brukt begrepet «sjukehjemsdekning» som et mer folkelig begrep i denne saken. «Heldøgnsbemannede omsorgsplasser» er også nevnt, og er den helt korrekte benevnelsen. Det er noen forskjeller på «sykehjemsplass» og «heldøgnsbemannet omsorgsplass» – les mer om det i sakspapirene.

Merk også at ReAvisa skreiv først at møtet blir overført direkte via nett. Det gjør det ikke. Men det ligger et arkiv over møter for Fellesnemnda i Re på Re kommunes nettsider. ReAvisa har ikke fått et klart svar på om møter i Tønsberg tas opp og legges ut i ettertid. I såfall vil vi linke til det.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.