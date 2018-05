Dette er planen når Tour of Norway raser gjennom Re:

RE: Den første etappen av Tour of Norway går gjennom Re onsdag 16. mai. Anders Eia Linnestad varsler på vegne av sykkelrittet redusert framkommelighet.

Du kan også lese om Tour of Norway i ReAvisa, mai 2018.

Tour of Norway arrangeres fra 16 – 20. mai 2018, og den første etappen starter i Svelvik og har målgang i Horten. Rittet sendes direkte på TV2, og mesteparten av strekket gjennom Re vil være innenfor direktesendingen.

– Vi håper på en folkefest, forteller Anders Eia Linnestad, prosjektleder og teknisk direktør i Tour of Norway. Det er lagt inn en spurt ved Røråstoppen skole, men motsatt vei enn for to år siden.

Sikk-sakk gjennom Re

Toppsyklistene tråkker inn i Re i Vivestad fra Hof på ettermiddagen 16. mai, veien stenges i 15.30-tida. Ett par timer seinere, etter sykling på kryss og tvers i Re, raser de over neste kommunegrense til Tønsberg, fra Undrumsdal til Barkåker.

Det er ikke første gangen toppsyklister i Tour of Norway raser gjennom Re rundt 17. mai-tider. Ett år var det sågar på selveste 17. mai, for to år siden var det 18. mai, i år er det dagen før dagen 16. mai.

Som vanlig trår den lokale Re sykkelklubb til for å hjelpe til med etappen gjennom Re. De trenger flere folk – så ta kontakt med Re SK dersom du kan hjelpe til!

– Vi trenger vakter fra klokka 15:27 til seinest klokka 17:15. Men det meste er unnagjort lenge før det. Og du vil rekke å se målgang i Horten!

Redusert framkommelighet på Revetal

Det blir redusert framkommelighet på Revetal – og der var det først satt opp et feilplassert skilt, som nå er flytta, forteller Anders til ReAvisa. – Det er nå skiltet at veien stenges gjennom Revetal i forbindelse med rittet. Her følger litt utfyllende informasjon:

– Estimert passering på Revetal er klokka 16:39 med ei snittfart på 42 km/t. Bispeveien vil holdes åpen så lenge som mulig gjennom hele ettermiddagen. Politiet vil regulere trafikken ved rundkjøringen ved bensinstasjonen, og slippe fram trafikk på Bispeveien og medgående i løypa inn mot Revetal sentrum så tett på rittet som mulig.

Sperreplanen er som følger: Trafikk motgående i løypa fra rundkjøring Kåpeveien/Revetalgata til rundkjøring Regata/Bispeveien vil stenges i henhold til sperreplan klokka 16:15 til 17:00. I samme tidsperiode vil Kåpeveien være stengt fra Kåpe retning Revetal og Brårveien være stengt fra bensinstasjon retning Brår. Medgående trafikk i løypa vil også her kunne gå tettere på rittet.

Viktig info, minner Anders om: – Parkeringshuset til Re-torvet er ikke sperra inne. Her er det full aksess i hele perioden. Utkjøring fra parkeringsplassen i sør kan også gjøres ut mot Kåpeveien. Adkomsten til Europris, Monter og Rema 1000 er bare sperra i en kortere periode, siden trafikk slippes medgående inn i Regata så tett på rittet som mulig.

Løypa går som følger: Svelvik – Sande – Konnerud – Mjøndalen – Vestfossen – Eidsfoss – Hof – Vivestad – Holtung – Holt – Kihle – Brår – Revetal – Kåpe – Solerød – Barkåker – Jareteigen – Rom – Saltkopp – Åsgårdstrand – Adal – Skoppum – Falkensten – Horten.

En detaljert sperreplan for rittet finner du her (ekstern lenke). Informasjonsside trafikk finner du her (ekstern lenke). Kart for hele etappen finner du her (ekstern lenke).

Toppsyklistene raser gjennom Re

Tour of Norway er et norsk etapperitt i landeveissykling som ble arrangert for første gang i 2011.

Rittet var i den første utgaven klassifisert som 2.2, og hadde deltakelse fra kontinentallag, nasjonslag og norske klubblag. Bare toppsyklister i feltet Fra og med 2012 ble rittet oppgradert til 2.1 – det innebærer at inntil halvparten av lagene kan være WorldTour-lag, og ingen amatørlag. I september 2013 ble det kjent at rittet fra 2014 skulle oppgraderes til 2.HC. Det innebærer blant annet at kun WorldTour-lag, profesjonelle kontinentallag og norske kontinentallag får delta.

I fjor ble det hjemmeseier med Edvald Boasson Hagen til topps, for tredje gang i Tour of Norways historie.

Dessverre er ingen av våre lokale sykkelhelter tatt ut til akkurat dette rittet, men det var nære på. Iver Knotten ble heller tatt ut til Tour de fjords uka etter, og Torjus Sleen kjører Ronde de I’Isard i Frankrike.

– Men laga de sykler på er med!, forteller en entusiastisk Henning Larsen i Re SK.

Du kan også lese om Tour of Norway i ReAvisa, mai 2018.

Les mer og se bilder fra tidligere år med Tour of Norway gjennom Re.

Les om Re sykkelklubb i ReAvisa-arkivet.

Og les gjerne mer om sport i Re.