Her renner det diesel rett ut i Storelva

BØ BRU: Re kommune, Fylkesmannen og Kystverket er varslet og orientert om hendelsen, forteller vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

Rett før klokka 23.00 fredag kveld 11. mai kom det melding om diesellukt ved Bø bru, som går over Storelva sør for Revetal. En person på kveldstur oppdaga heldigvis forurensningen.

Brannmannskapene fra Tønsberg og vakthavende brannsjef søkte i mørket etter kilden til forurensningen – uten hell.

Fant kilden til forurensningen – til slutt

Ved 01-tiden natt til lørdag ble det beslutta å avslutte søket, og heller ta det opp igjen lørdag morgen, melder Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

– Med bistand fra en representant fra kommunen ble kilden finni lørdag. Dieselen stammer fra et privat påfyllinganlegg på en gård. Her har det rent ut anslagsvis 1.700 liter diesel. Den har rent ut på bakken og deretter trukket ned i grunn og endt opp i et dreneringsystem som ender i Storelva, forteller vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.