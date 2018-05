Dramatisk start på NM-sesongen – SE VIDEO!

Første NM runde gikk av stabelen idag på Gardemoen Motorpark, dagen har vært fantastisk med bra progresjon på kjøringen. Kvalet meg til 5.Startspor i A-Finalen! Kjørte meg bra opp men så gikk det at skogen (eller i broen) i nest siste sving før mål, kjørte trangt og fikk karten opp på 2-Hjul! Det har gått bra med meg, men karten er rimelig ferdig. Så nå blir det noen hektiske kvelder med skruing og retting så satser jeg på og være klar til neste løp 2.Juni! Stor takk til Pappa og Jørgen for hjelp under race! Takk til Fredriksen Auto for kjempe service før dette løpet (det venter mer arbeid) og alle dere andre som er med! TAKK Jeg kommer tilbake 😉

Publisert av Martin Haslestad 5. mai 2018