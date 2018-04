Re-gutter i hovedrollene på Oseberg kulturhus

TØNSBERG: Simon Sundby fra Undrumsdal spiller hovedrollen Charlie, og Kasper Kalleberg fra Valleåsen spiller lille Willy Wonka.

Det er blitt mange timer med dansetrening for Re-guttene Simon Sundby (13) og Kasper Kalleberg (12) den siste tida. De spiller to av hovedrollene i Extends danseoppsetning «Charlie» på Oseberg kulturhus i Tønsberg til helga.

– Det har ikke vært bare-bare

De er to av flere reinger som er med. Simon forteller at han kom litt skeivt ut, idet han kom for sent på audition:

– Da måtte jeg bare gi alt, og jeg tror jeg fikk rollen fordi jeg faktisk ga alt, sier Simon og ler.

– Oi, ja. Hvor mange timer må jeg øve på dette? spurte Kasper seg sjøl idet han fikk rollen som unge Willy Wonka.

Og mange timer har de to Re-guttene lagt ned, så mange at Simon mener at han er mer på Extend enn hjemme. – Det har ikke vært bare-bare, forteller guttene.

Noen ekstra timer ble det også på Kasper som til vanlig danset hiphop, men som måtte lære seg en helt ny dansestil: Lyrisk contemporary.

– Etter hvert følte jeg bare: Dette kan jo gå, og dette mestrer jeg, forteller Kasper til ReAvisa.

– Målet vårt er jo å ha forestilling

Og nå som mange timers arbeid er lagt ned, og hele semesteret er brukt til å lære seg koreografi, er det ikke tvil om hva danserne gleder seg til:

– Målet vårt er jo å ha forestilling, for det er jo gøy å vise noe fram på scenen, sier Kasper.

– Og når dere har vist fram det dere kan på scenen, hva vil dere at publikum skal sitte igjen med?

– Jeg håper de tenker på arbeidet. Hvor mye vi har jobba for dette her, men også at de prater om forestillingen, for det er jo det beste å høre, mener Kasper.

– Jeg er så glad Extend finnes!

– For meg så er det så rørende å se samholdet, vennskapet og dansegleden, sier Camilla Samuelsen Matre. Det er 18 år siden hun starta danseskolen, og det er lett å skjønne hvorfor det har blitt en suksess:

– Jeg er så glad Extend finnes, for her kan man bare komme og danse når man vil, sier en strålende fornøyd Simon.

Simon, Kasper, Camilla og resten av Extend-gjengen håper folk vil komme og feire den internasjonale dansedagen ved å se på forestillingen deres til helga.

Det blir hele fire show:

«Charlie» spilles både klokka 14.00 og 18.00 lørdag 28. april, og klokka 14.00 og 18.00 søndag 29. april.

Les mer om kultur i Re.