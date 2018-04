VÅLE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland fikk en kjapp innføring i SMART oppvekst, og Re-elever overrakte utvalgte styrkekort på et flott kjede til ministeren. – Det skal jeg ha på meg rundt Kongens bord i statsråd senere i dag, lover ministeren.

Les mer om SMART oppvekst i ReAvisa, april 2018 – last ned gratis.

SMART sto i dag foran enda en milepæl, av mange opp gjennom åra som har gått siden den spede start på Kirkevoll skole. Les mye mer om SMART i ReAvisa, april 2018.

Selveste Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sto for åpningen av SMART – senter for sosial innovasjon. Det skjedde på Våle samfunnshus fredag morgen 20. april.

Skal samle ressurser og gode ideer

– Senteret befinner seg reint fysisk i to nabokontorer på kommunehuset på Revetal. Der skal ressursene samles, og vi skal samle sammen de gode ideene som ellers fort kan bare gli forbi, forteller Elisabeth S. Paulsen, virksomhetsleder for barn og unge i Re kommune.

– Men vi kunne ikke invitere 200 mennesker til to ganske små kontorer – det lar seg ikke gjøre, sier Elisabeth. Derfor var Våle samfunnshus stedet, med en symbolsk åpning med avduking av en treskulptur laga av vår lokale trekunstner Vidar Flåteteigen på Horn.

Avdukingen – og åpningen – var det barne- og likestillingsministeren som sto for:

– Alle barn skal ha en trygg oppvekst, det er målet vi alle streber etter. Så er spørsmålet «hvordan fikser vi det?» Her opplever jeg en kommune som er pioner på området, med mange ildsjeler som vil få til noe.

– Det er inspirerende, og jeg håper enda flere kommuner ser til Re. Mange har gjort det allerede, og flere vil det nok bli i framtida, tror ministeren.

Mister SMART, Vidar Bugge-Hansen, har en drøm om at SMART snart er på statsbudsjettet. – Så vi slipper jaget etter penger, sier han med en klar oppfordring til ministeren.

Mindre krangling i klasserommet

Tre elever fra Røråstoppen skole, Benjamin Gauslaa, Knut Bu Skjeggestad og Thor Henning Haust, fortalte om sine erfaringer med SMART i klasserommet til ministeren i en egen ministerprat med NRK og lokalavisene tilstede:

– Det er mindre krangling, men blir det krangling så prater vi om det og setter oss inn i den andre sin situasjon. Da blir det lettere å finne ut hvorfor det ble krangling, og hvordan vi kan unngå krangling seinere, forteller de.

– Også har vi gliseboka, da, sier guttene. Og det blir helt stille. – Hva da for noe, lurer ministeren på. – GLISEBOKA!, svarer guttene, og forsamlingen trekker et lettens sukk. Noen mumler at de trodde det var «griseboka», mens ministeren trodde hun hørte «kriseboka».

Men det var gliseboka, som elevene hver uke velger seg ut et styrkekort, limer inn og skriver en begrunnelse for akkurat den styrken – den uka.

– Re er til stor inspirasjon!

Det ble også fortalt om SMART barnevern, med gode resultater og en sterk personlig historie fra en mamma som har fått god hjelp i Re kommune.

Ministeren gjentar flere ganger at Re er til stor inspirasjon. – Jeg kommer gjerne tilbake, sier barne- og likestillingsministeren før turen går videre til Kongens bord og fredagens statsråd med et kjede med styrkekort rundt halsen – gitt av 6. klassinger i Re. Se video:

