Hvem i all verden dumper søppelet sitt her?

ASKJERDALEN: I løpet av ett par uker har noen gjort Askjerdalen om til ei søppelfylling. Nå bør den eller de som står bak rydde opp etter seg.

Ikke alle vårtegn er like hyggelig, etter en lang og snørik vinter. Det dukker opp bikkjebæsj og andre etterlatenskaper.

Men akkurat det som ligger og slenger i Askjerdalen, har kommet nå nylig.

– Sånt går ikke an!

En ReAvisa-leser gikk tur her for ett par uker siden sammen med ei venninne, og da oppdaga de noen bæreposer med søppel. – Vi torde ikke gå ut i snøen og plukke dem opp, men la jo merke til det.

Så gikk venninnene tur her igjen tirsdag denne uka. Da ble de helt paffe.

– Vi har ikke gått tur her på to uker, så fryseskap og all annen søppel har dukka opp i løpet av de siste par ukene.

De tok bilder og sendte over til ReAvisa tvert. – Sånt går ikke an, mener damene som vil være anonyme – men de vil veldig gjerne si ifra!

Kunne levert gratis – flere steder

ReAvisa har skrivi om liknende dumping av søppel før. Mye av dette – som for eksempel fryseskapet – er gratis å levere på avfallmottak eller butikker som selger slikt.

Simen Holtung, avdelingsleder på Power Revetal, har tidligere bekrefta at det er gratis, så det ikke skal være noen tvil:

– Det er gratis både her og der, du betaler ingenting uansett om du kommer hit til oss på Revetal eller Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød.

Vil bli politianmeldt

Simen fortalte sist vi skreiv om dette at han stadig får spørsmål, så det er bare bra om lokalavisa kan minne folk på det igjen. Så vi gjør det igjen: Alt med ledning, det vil si EE-avfall, tas i mot – helt gratis.

Men her er det mye mer enn et fryseskap. Det ser ut som vanlig husholdingsavfall – eller godt og blanda restavfall – i posene.

– Vi går tur fra sør mot nord, og søppelet ligger spredd oppover dalen i 2,5 kilometer cirka, forteller ReAvisa-tipserne.

Dumping av søppel er straffbart og slås ofte hardt ned på. Det er ofte lett å finne fram til eieren ved å gå gjennom søppelet.

Og det finnes massevis av eksempler på at politiet tar slike saker alvorlig.

Forsøplingen vil bli anmeldt hvis ikke de som har «mista» det rydder opp etter seg.

Les mer om søppel i Re.